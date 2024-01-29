大牙揭黑人性騷賠上戲約 等7個月換護士裝燦笑復工

「大牙」周宜霈在新戲「生日快樂」中飾演心蓮病房護理。圖／大愛電視提供

大愛電視新戲「生日快樂」日前開拍，蔡亘晏(爆花)、張翰、宋偉恩、周宜霈(大牙)、游君萍等主要演員出席開鏡儀式，該劇講述花蓮慈濟醫院創建東台灣首座安寧療護「心蓮病房」裡的醫護人員，竭盡全力圓滿每一段破碎人生的真實故事，90％的場景都在大愛電視的「醫療棚」拍攝，宋偉恩說第一進進到醫療棚「驚為天人我像劉姥姥」，大牙也張大雙眼覺得「甚至是可以跟韓劇、美劇 急診室媲美」。

蔡亘晏說，以前拍醫療劇要跟一般醫院借場景，宋偉恩曾為了配合醫院時間，台北、台南來回奔波，張翰也說在台灣拍醫院戲困難又麻煩，拍門診、急診等特殊空間，都要另外再借，對劇組是相當大的消耗，如今新戲在專業醫療棚，蔡亘晏覺得空間設計很敞亮簡潔，演員覺得很舒服，劇中她扮演護理師「陳美慧」，回憶小時候外公生病時，她買一顆大鹽燈給外公，還去學靈氣治療，當時外公的回應，讓她知道「他是有接受到孫女的關懷跟溫暖的」。

張翰飾演的是王英偉醫師，帶領充滿熱情的年輕團隊，推動安寧臨終前照護，張翰跟王英偉見面後覺得最難的部份就是他有香港 口音「試了很多種的發音去詮釋他的香港僑生的背景」要拿捏什麼地方要講廣東話的口音，「剛好廣東腔的國語也會被其他醫護當成開玩笑的梗」。張翰的外婆去年95歲高齡過世，最後的兩三年在家裡自己照顧有看護幫忙，臨終前這段相對「需要更有尊嚴的方式去滿足生活上的需求跟想要做的事」跟《生日快樂》中他的一句台詞「安寧病房並不是生命的終點，而是另一段生命旅程的起點」相呼應。