結仇？布萊德利擠走李奧納多入圍奧斯卡還與他舊愛交往

吉吉哈蒂德先後和兩位影壇男神交往。（路透資料照片）

以往交情並不算差的李奧納多狄卡皮歐與布萊德利庫柏，近來氣氛卻頗為尷尬？布萊德利近日公開和李奧納多的前緋聞女友吉吉哈蒂牽手上街，毫不隱藏彼此在交往，因為李奧納多早就移情到小吉吉幾歲的義大利 名模維多莉亞伽里蒂身上，似乎不至於為此對布萊德利動肝火。不料才剛公布的奧斯卡 金像獎入圍 名單，李奧納多主演的「花月殺手」10項提名、獨缺他的最佳男主角，而布萊德利卻因身兼編導演的「大師風華：真愛樂章」入圍最佳男主角，布萊德利等於在獎項和感情上，都把李奧納多給擠出去，八卦刊物形容：簡直像在他的傷口上灑鹽。

布萊德利庫柏與李奧納多狄卡皮歐年紀只差兩個月，又都是不想結婚的黃金單身漢，原本頗為相投，卻不料現在成為同一個女子的前後任，「關係」變得更親近卻尷尬。李奧納多不結交超過25歲女生的禁令曾為吉吉打破，而吉吉卻沒有想跟他認真交往的意思，幾個月之後，竟和布萊德利變成公開的一對，李奧納多心中，不知做何感想。