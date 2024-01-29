結仇？布萊德利擠走李奧納多入圍奧斯卡還與他舊愛交往
以往交情並不算差的李奧納多狄卡皮歐與布萊德利庫柏，近來氣氛卻頗為尷尬？布萊德利近日公開和李奧納多的前緋聞女友吉吉哈蒂牽手上街，毫不隱藏彼此在交往，因為李奧納多早就移情到小吉吉幾歲的義大利名模維多莉亞伽里蒂身上，似乎不至於為此對布萊德利動肝火。不料才剛公布的奧斯卡金像獎入圍名單，李奧納多主演的「花月殺手」10項提名、獨缺他的最佳男主角，而布萊德利卻因身兼編導演的「大師風華：真愛樂章」入圍最佳男主角，布萊德利等於在獎項和感情上，都把李奧納多給擠出去，八卦刊物形容：簡直像在他的傷口上灑鹽。
布萊德利庫柏與李奧納多狄卡皮歐年紀只差兩個月，又都是不想結婚的黃金單身漢，原本頗為相投，卻不料現在成為同一個女子的前後任，「關係」變得更親近卻尷尬。李奧納多不結交超過25歲女生的禁令曾為吉吉打破，而吉吉卻沒有想跟他認真交往的意思，幾個月之後，竟和布萊德利變成公開的一對，李奧納多心中，不知做何感想。
感情的世界裡，誰都很難保證些什麼，彼此就算看上同一個人，畢竟不是同時期分別交往的三角習題，也不至於真的留下太深的疙瘩，但奧斯卡影帝之爭，李奧納多來勢洶洶卻連入圍名單都擠不上去，面子上已經不敵布萊德利，也許這才使他感到不是滋味。
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