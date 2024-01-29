不滿電視台魔改她作品 漫畫家疑「以死明志」輕生

「SEXY 田中小姐」播出後令漫迷大失所望。圖／摘自推特

日本 漫畫家蘆原妃名子驚傳輕生，疑似以死明志，抗議電視台亂改她的作品「SEXY 田中小姐」。原本是美事一樁的合作，蘆原妃名子卻在劇集播出後挨批，她發文披露自己在和電視台交手過程中的無能為力，但最後她刪除文章並道歉，今天被發現已經結束自己的生命，享年50歲。

蘆原妃名子在「SEXY 田中小姐」中，描繪呆板的上班族OL田中小姐，下班後變身性感的肚皮舞孃。雖然她還沒畫完，但日本電視台看中這部作品，與小學館取得翻拍版權，並向蘆原妃名子承諾一定會忠於原著。

「然而我每次收到的劇本，當中劇情都對漫畫內容進行了大幅度修改。」蘆原妃名子控訴電視台把她的原創內容改得四不像，已經偏離她想傳遞的核心精神。

她爭取溝通無果，只好自己投入修改劇本，並執筆撰寫第8集到第10集的內容，無奈交稿後還是被大修，導致矛盾百出。她在漫畫截稿壓力和劇本定案期限中無法產出合理劇情，最後只能向失望的漫迷觀眾道歉。

她的文章很快引發軒然大波，網友開始把矛頭指向電視台和編劇。蘆原妃名子只好在28日刪除所有文章後道歉，隨後人就失聯不知去向。今天警方在水壩發現她的遺體，附近留有遺書，初步研判應為自我了結。

電視台對此表示遺憾，但也澄清在劇本修改過程中都有透過出版社和蘆原妃名子保持溝通，最終定案版本也是經過她同意。