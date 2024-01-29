我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

正門有這5樣東西 讓你家更安全

嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」3大理由

不滿電視台魔改她作品 漫畫家疑「以死明志」輕生

記者李姿瑩／即時報導
「SEXY 田中小姐」播出後令漫迷大失所望。圖／摘自推特
「SEXY 田中小姐」播出後令漫迷大失所望。圖／摘自推特

日本漫畫家蘆原妃名子驚傳輕生，疑似以死明志，抗議電視台亂改她的作品「SEXY 田中小姐」。原本是美事一樁的合作，蘆原妃名子卻在劇集播出後挨批，她發文披露自己在和電視台交手過程中的無能為力，但最後她刪除文章並道歉，今天被發現已經結束自己的生命，享年50歲。

蘆原妃名子在「SEXY 田中小姐」中，描繪呆板的上班族OL田中小姐，下班後變身性感的肚皮舞孃。雖然她還沒畫完，但日本電視台看中這部作品，與小學館取得翻拍版權，並向蘆原妃名子承諾一定會忠於原著。

「然而我每次收到的劇本，當中劇情都對漫畫內容進行了大幅度修改。」蘆原妃名子控訴電視台把她的原創內容改得四不像，已經偏離她想傳遞的核心精神。

她爭取溝通無果，只好自己投入修改劇本，並執筆撰寫第8集到第10集的內容，無奈交稿後還是被大修，導致矛盾百出。她在漫畫截稿壓力和劇本定案期限中無法產出合理劇情，最後只能向失望的漫迷觀眾道歉。

她的文章很快引發軒然大波，網友開始把矛頭指向電視台和編劇。蘆原妃名子只好在28日刪除所有文章後道歉，隨後人就失聯不知去向。今天警方在水壩發現她的遺體，附近留有遺書，初步研判應為自我了結。

電視台對此表示遺憾，但也澄清在劇本修改過程中都有透過出版社和蘆原妃名子保持溝通，最終定案版本也是經過她同意。

日本

上一則

不倫劈腿不夠看 張娜拉新劇下猛藥「性侵生女還失憶」

延伸閱讀

怒控電視台翻拍劇組擅改內容 日漫畫家蘆原妃名子驚傳輕生

怒控電視台翻拍劇組擅改內容 日漫畫家蘆原妃名子驚傳輕生
指皆面對中國嚴峻挑戰 印度學者智庫：台印加強關係新契機

指皆面對中國嚴峻挑戰 印度學者智庫：台印加強關係新契機
美34歲「最美士官長」疑似輕生離世 獨留12歲女兒

美34歲「最美士官長」疑似輕生離世 獨留12歲女兒
曾債務重… 高雄夫妻帶3稚子輕生亡 最小僅3歲

曾債務重… 高雄夫妻帶3稚子輕生亡 最小僅3歲

熱門新聞

康凱出席關懷演藝人員餐會。記者李政龍／攝影

台77歲資深藝人遭檢調約談 「跟賴清德有關」

2024-01-24 11:30
李程彬飾演的「白子畫」被批沒仙氣。(取材自微博)

3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣

2024-01-22 20:34
王鶴棣。（取材自微博）

楊紫、王鶴棣媒體好感度最高 他最被反感

2024-01-26 21:33
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主演。。(取材自微博)

「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年

2024-01-25 01:30
游本昌(右)和胡歌在「繁花」中有精采對手戲。(取材自微博)

「繁花」爺叔一度想棄演…游本昌回應暴紅 只說了8個字

2024-01-26 06:00
賈玲被爆「瘦回上學時的模樣」。圖為昔日舊照。(取材自豆瓣電影)

賈玲被爆瘦回上學時的模樣… 減肥期間有兩個教練跟著

2024-01-26 07:00

超人氣

更多 >
身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑
30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲
本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮
布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月

布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月
多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返