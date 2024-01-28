「星期三」大頭病爆發 不怕得罪合作的大牌？

珍娜奧特嘉因為「星期三」而人氣大開，身價水漲船高。圖／摘自IMDb

童星出身、才20出頭的珍娜奧特嘉，由於在Netflix影集「星期三」表現突出，身價水漲船高，連該劇導演提姆波頓 都趕快再找她合作觀眾期待已久的「陰間大法師2」，與首集的一堆主要演員米高基頓、凱薩琳奧哈拉、薇諾娜瑞德等同台共演。然而根據專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，卻稱珍娜年少得志，自信滿滿，根本沒在管也沒在怕那些大咖前輩，大頭症爆發到前輩們都不以為然，在片場似乎並不怎麼討人喜歡。

「國家詢問報」描述，珍娜奧特嘉在拍攝現場擺出宛如「女王蜂」的態度，也沒管身邊不少重量級的大牌，像是「陰間大法師」片名就點出扮演此角的米高基頓有多重要，米高在珍娜出生前就已經是Ａ級巨星，片中飾演珍娜母親的薇諾娜瑞德，也是她還沒出生已入圍 過不只一次奧斯卡 ，其他像是凱薩琳奧哈拉、莫妮卡貝露琪等，都是受到敬重的前輩，但新新人類珍娜就是我行我素，都沒有在管片場倫理，而她似乎不是刻意耍大牌，是個性上就是這樣的自我中心、忽視旁人。