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曾拍史上最高成本色情片 44歲人氣豔星陳屍住處

世界新聞網╱即時報導
Jesse Jane是2000年代初期最受歡迎的成人片女星之一。圖／截自IG／thejessejane
Jesse Jane是2000年代初期最受歡迎的成人片女星之一。圖／截自IG／thejessejane

綜合紐約時報、TMZ等媒體報導，豔星 Jesse Jane 被警方發現陳屍於住處，疑因吸毒過量而亡，享年44歲。

Jesse Jane曾經演出色情電影史上成本最高的系列電影，於2000年代初期相當受歡迎，後來成功跨界進入美國主流演藝圈，最後決定創業賣情趣用品，淡出螢光幕。然而，奧克拉荷馬州警方24日上午前往她的住所，才發現她陳屍屋內，疑似是因為吸毒過量而亡，享年43歲。但警方強調，死因仍在調查中。

根據紐約時報報導，奧克拉荷馬州摩爾市（Moore）警局中尉佛朗科（Francisco Franco）表示，24日上午警方對Jesse Jane與男友 Brett Hasenmueller同居的住宅進行社福檢查時，發現兩人已經死亡，初步判斷是使用藥物過量，但死因仍在調查中。

TMZ報導，目前尚不清楚Jesse Jane與她男友的死亡時間，但死亡顯然與毒品有關。當地電視台KOCO TV則指出，現場的物質已被送往實驗室進行檢驗。

紐時報導，Jesse Jane於1980年出生在德州福和市（Fort Worth），本名為Cynthia Ann Howell。她的代表作是《Pirates》（海盜）系列色情電影，她在其中飾演一群笨拙水手中的大副，並追擊邪惡的海盜。從2005年的首集就花費100萬美元製作，2007年拍攝的續集《Pirates II: Stagnetti’s Revenge》更是斥資800萬美元，與當時色情行業的低成本電影相比，獲得相當大的關注。

Jesse Jane後來成功跨足美國主流電視圈，在Playboy頻道主持了2個知名節目，還曾經登上《The Tonight Show》等重要的電視節目，以及飾演HBO電視劇等。她在2007年就退出了色情產業，開始轉向創立自己的性玩具品牌；2017年Jesse Jane完全淡出螢光幕，搬回奧克拉荷馬州。

奧克拉荷馬州 紐約時報 德州

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