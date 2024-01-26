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退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事

對中國女子潑化學品嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

小勞勃道尼慶幸31年前沒得奧斯卡影帝 否則更墮落？

記者蘇詠智／即時報導
小勞勃道尼今年廣被看好有望獲得一座奧斯卡金像獎。（路透資料照片）
小勞勃道尼今年廣被看好有望獲得一座奧斯卡金像獎。（路透資料照片）

本屆奧斯卡金像獎被認為「勝算最大」的入圍者之一、「奧本海默」男配角小勞勃道尼，早在31年前就以「卓別林與他的情人」提名奧斯卡最佳男主角，各方公認他雖然還不到30歲，就已經把非常難演的一代喜劇大師詮釋得維妙維肖，才華驚人，可是最後他卻敗給了「女人香」資深老將艾爾帕西諾，和影帝榮銜失之交臂。事隔多年，他再看這一段，卻覺得：「當年如果得獎，可能才是最糟的。」

那時的小勞勃道尼，固然前途受到看好、演技實力也被肯定，卻沉迷在酒精與毒品之中。他形容那時的自己：「我又年輕又瘋狂，要是得獎了，我應該會覺得自己在正確的道路上。」雖然與獎擦身而過，他還是沒有立得到教訓，幾年後就因為被查到持有毒品入獄，還在獄中與牢友動手、傷到鼻子，那段身繫囹圄的日子，是他認為人生中最灰暗的時光。

出獄之後的他，剛開始幾年依舊不太如意，虧得梅爾吉勃遜等大牌好友伸出援手，才讓他撐到改變命運的時刻—漫威願意用他主演「鋼鐵人」，儘管那時漫威對他也並非信心滿滿，片子卻出奇叫好叫座，使他成為漫威影視宇宙的一哥，終於登上影壇天王寶座，現在的他會對這些事業的成就更懂得珍惜，就看有決定奧斯卡得主資格的美國影藝學院會員們，肯不肯給他手中的支持票了。

奧斯卡 漫威 毒品

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