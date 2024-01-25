吳京不尊重女性、不愛老婆？ 網友勸離婚…謝楠說真心話了

吳京(右)被指大男人主義，不少網友勸謝楠和他離婚。(取材自微博)

主演「戰狼」系列電影暴紅的中國男星吳京，和小9歲的妻子謝楠結婚多年來，感情甜蜜，是圈內公認神仙眷侶。近日，有網友翻出兩人昔日一起上真人秀綜藝，吳京在節目中發脾氣的片段，並指責他暴力、大男子主義、不愛老婆，還勸謝楠離婚。對此，謝楠發長文訴說真實感想。

網上流出的節目片段中，吳京和謝楠在廚房裡做飯，謝楠連問兩遍「要雞湯嗎？」吳京完全不理會。麵煮好後，吳京端到餐桌上一個人吃了起來，惹得謝楠不滿後，他反而責怪謝楠「沒有看見飯做好了嗎？」兩人争吵幾句，吳京就跑到樓上的衛生間，把毛巾砸到鏡子上出氣。

種種畫面引起很多網友批評吳京「自私，冷漠，像個情緒巨嬰」、「大男子主義」等。

對此，謝楠表示，現在很多人都在勸她離婚，吳京緊張兮兮，怕謝楠真的不和他過了，她不喜歡自證清白，畢竟這是陷阱題，但如果吳京要被誤會厭女或不尊重女性、不愛老婆，那她願意打破自己的原則，謝楠強調，「這不是真相，真相是能被看見的一角，還是生活的全貌？」

謝楠認爲，「對也不全對，誰也不能超脫自己去理解別人，代入的都是自己經驗」，對於外界質疑，謝楠喊話，「你們可以相信，我們足夠相愛。如果絕對祝福，那我也得告訴大家，我們也吵吵，生活不是非黑即白，但我們感謝所有關心，討論的朋友們，謝謝你們愛我們，希望我們好，批評也是愛，你們是鏡子，照見更好的未來」。

據悉，吳京出道至今，幾乎沒有什麼惡評，有網友表示，吳京應該是「人紅是非多」。還有人說，吳京這麼久之前的綜藝片段被扒出來，「明顯是有人故意黑他」。