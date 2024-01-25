于正嫌170公分、46公斤女星胖 徐嬌批「要有多歹毒」

46公斤的趙晴被于正嫌胖。(取材自微博)

中國知名製作人于正不久前才爆出不爽祝緒丹臨時棄演新戲「五福臨門」，在開機現場大喊「讓來不了的人去死吧」事件，近日，他又曬出女二趙晴的劇照，稱她雖然已減到了92斤（46公斤），但感覺還是有點胖，此舉引來趙晴好友徐嬌的不滿，批于正「要有多歹毒」。

于正在微博 上發文，「減到92斤（46公斤）了，感覺還是有點胖，咋辦呀？我覺得要好看得瘦到85斤（42.5公斤），除了不吃零食和晚飯，看看還能做點啥？我陪妳一起減。」

不料，此發言引起趙晴好友徐嬌的反彈，表示趙晴比自己高半個頭，減肥瘦到92公斤已經是極限，要讓她瘦到85公斤「是有多歹毒」。據公開資料顯示，趙晴身高為170公分。

徐嬌是圈內有名的敢言，曾因此遭受網暴。(取材自微博)

徐嬌還配上一張于正力捧新人男演員弭金兩頰凹陷的照片，稱「瘦成這樣您就覺得好看了？」對此，弭金發文回應：「嚇到大家不好意思，去找經紀人加伙食費了，正在努力增肌健身中。」

新人演員弭金瘦到兩頰凹陷。(取材自微博)

對於徐嬌的「勇於直言」，不少網友表示力挺，「姐又衝在一線了」、「不好看不好看！咱們要健康美！」于正也在微博上回應，「謝謝妹妹給熱度。咱微信 說！」

據悉，徐嬌因反串出演「長江七號」裡周星馳 的兒子，一炮而紅，連周星馳都誇讚她未來可期，還認她當作「乾女兒」。不過，徐嬌曾多次為熱點事件仗義直言、為女性發聲，因此遭受網暴，但她依然不退縮。

而趙晴在去年熱劇「為有暗香來」中才被吐槽臉腫、表情呆滯，這次「五福臨門」劇照一出再度遭到網友毒舌。