被大卡車輾斷命根子 男星露面揭床上真實功能

陳淑萍(左起)、張秀卿、林琇琪、葉諾帆在迪化街掀起一陣旋風。圖／豪記唱片提供

「金曲歌后」張秀卿率師妹陳淑萍、林琇琪以及師弟葉諾帆，25日前往年貨大街趕辦年貨，開心試吃、採買，掀起一陣旋風。張秀卿談到新希望是拚龍寶寶，憶及過往做試管嬰兒的辛苦點滴，她忍不住當場崩潰噴淚。而葉諾帆甫推出新專輯「笑紅塵」，昔遭大卡車輾斷命根子神經的意外又被翻出，他以「工廠如期運作」表示功能正常。

張秀卿停經半年之後，去年突然發現大姨媽報到，但大概因為求子心切，近來常常夢到小孩，性別男女都有。她提及先前聽從醫師建議，暫停工作專心做人，並且試過各種偏方，無奈遲遲等不到肚皮的好消息，她跟老公討論後決定現階段順其自然，「他知道我喜歡工作、表演，要我平常心，沒有關係。」

葉諾帆車禍康復後留有後遺症，加上拍戲摔斷髖關節 ，等於是二次傷害，「前幾天最低溫 的寒流，我一走出家門，大腿就開始劇痛，很像刺進去骨頭的痛。」他術後仍需定期回診，同時在家自行走樓梯復健，一旁的張秀卿聽到他的命根子斷掉，嚇到瞪大雙眼，葉諾帆連忙解釋：「裡面的神經斷掉，2年後有接回來。」

他說當年骨盆破裂、脊椎受傷、命根子神經斷掉，最嚴重恐失去生育能力，當時醫師光進行骨盆手術就超過1天，怕他大量失血緊急縫合，2年後才去接回命根子斷掉的神經，他說現在雖然姿勢方面有所限制，但還夠用、功能也正常。