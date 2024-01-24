「芭比」本尊未入圍奧斯卡 「肯尼」抱屈直喊失望

「蒼鷺與少年」在國際間廣獲好評，有望繼由「神隱少女」之後，再度拿下奧斯卡獎。(甲上娛樂提供)

第96屆奧斯卡獎 公布入圍 名單，照樣是幾家歡樂幾家愁，提名大贏家「Barbie芭比 」雖一舉入圍最佳影片等8項大獎，女主角瑪格蘿比、導演葛莉塔潔薇卻意外落榜，以該片入圍男配角的「肯尼」萊恩葛斯林也直呼失望，「沒有芭比就沒有肯尼，沒有葛莉塔潔薇、瑪格羅比就沒有『Barbie芭比』。」

「Barbie芭比」是去年全球賣座冠軍，好評不斷，也獲得奧斯卡獎肯定，不過萊恩雖為自己能夠入圍感到開心，但他強調瑪格、葛莉塔是這部電影最重要的推手，最後竟無緣獲得提名，「沒有她們的才華、毅力和天賦，任何為這部電影的工作人員們都不可能獲得肯定，對我來說，失望還不足以形容我的感受」。

席尼墨菲主演「奧本海默」則以13項提名，成為入圍大贏家，作為男主角，他笑稱自己當時正在愛爾蘭的父母家中喝茶，突然收到喜訊，「我一開始只是想演戲，好好演戲，然後開始演出短片，又在電影中拿到小角色，現在我48歲，在這一行28年，見過很多事，我很能理解這次入圍對我有多重要，是多麼有意義」。

艾瑪以「可憐的東西」再度闖入奧斯卡影后入圍名單，同樣身為製片的她感性表示：「獲得11項提名就像一場超現實的夢，影藝學院讓我同時以演員和製片身分，進入優秀入圍者之列，並提名許多獎項肯定本片，令我銘感五內。」