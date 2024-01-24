大S與汪小菲離婚協議曝光 他15年應付扶養費587萬美元

(取自臉書)

藝人大S （徐熙媛 ）與前夫汪小菲 離婚後，紛爭不斷。台北地檢署今偵結汪PO出調解書涉個資法等案，根據雙方離婚調解時的約定，汪小菲每個月須給付扶養費100萬元(新台幣，約合3.2萬美元)，直至2038年3月為止，換算下來，兩人離婚後，汪小菲共應支付兩人的孩子扶養費1億8400萬元(約合587.6萬美元)，檢方調查他已支付4511萬元(約合144萬美元)。

大S和汪小菲在2011年結婚，婚後紛爭新聞不斷，2021年兩人離婚後，雙方仍為房貸等金錢不時鬧上新聞版面，汪小菲和母親也不時在微博上攻擊大S，為反擊大S還曾秀出自己的帳戶明細，強調台北的房子是她自己出資購買。

檢方調查，2021年11月12日，大S與汪小菲兩人在台北地方法院作成調解筆錄，雙方約定應自2021年12月1日起至2038年3月1日止，汪小菲每3個月要支付大S扶養費300萬，等於每個月100萬元。若依當初協議，在兩人小孩成年前，汪小菲共應支付1億8400萬。

汪小菲為「S Hotel」酒店負責人，公司資本額3億元(約合953萬美元)。據了解，汪小菲從簽訂離婚協議到2023年8月，已經支付大S約4511萬餘元；後來大S聲請法院強制執行的總金額2717萬餘元(約合86.8萬美元)，法官裁准執行2217萬餘元(約合70.8萬美元)。

此外，在兩人原本的離婚協議中，大S在台北市信義區的豪宅應保留獨立空間，讓汪小菲來台探視孩子時使用，後來大S與再婚，不再提供汪小菲獨立房間，汪小菲因此請司機搬走他個人物品。

北檢今偵結汪小菲搬移畫作案，檢察官認為，汪小菲與大S離婚後，迄今已支付高額款項，對於大S指控汪小菲擅自搬走畫作，檢方認為，即使汪小菲自行處分畫作，也不會損害大S債權。