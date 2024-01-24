我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普現警訊、倫敦鋼琴家事件看華人民主素質

發現家中水管凍住？馬上做這件事

大S與汪小菲離婚協議曝光 他15年應付扶養費587萬美元

記者房荷庭／台北即時報導
(取自臉書)
(取自臉書)

藝人大S徐熙媛）與前夫汪小菲離婚後，紛爭不斷。台北地檢署今偵結汪PO出調解書涉個資法等案，根據雙方離婚調解時的約定，汪小菲每個月須給付扶養費100萬元(新台幣，約合3.2萬美元)，直至2038年3月為止，換算下來，兩人離婚後，汪小菲共應支付兩人的孩子扶養費1億8400萬元(約合587.6萬美元)，檢方調查他已支付4511萬元(約合144萬美元)。

大S和汪小菲在2011年結婚，婚後紛爭新聞不斷，2021年兩人離婚後，雙方仍為房貸等金錢不時鬧上新聞版面，汪小菲和母親也不時在微博上攻擊大S，為反擊大S還曾秀出自己的帳戶明細，強調台北的房子是她自己出資購買。

檢方調查，2021年11月12日，大S與汪小菲兩人在台北地方法院作成調解筆錄，雙方約定應自2021年12月1日起至2038年3月1日止，汪小菲每3個月要支付大S扶養費300萬，等於每個月100萬元。若依當初協議，在兩人小孩成年前，汪小菲共應支付1億8400萬。

汪小菲為「S Hotel」酒店負責人，公司資本額3億元(約合953萬美元)。據了解，汪小菲從簽訂離婚協議到2023年8月，已經支付大S約4511萬餘元；後來大S聲請法院強制執行的總金額2717萬餘元(約合86.8萬美元)，法官裁准執行2217萬餘元(約合70.8萬美元)。

此外，在兩人原本的離婚協議中，大S在台北市信義區的豪宅應保留獨立空間，讓汪小菲來台探視孩子時使用，後來大S與再婚，不再提供汪小菲獨立房間，汪小菲因此請司機搬走他個人物品。

北檢今偵結汪小菲搬移畫作案，檢察官認為，汪小菲與大S離婚後，迄今已支付高額款項，對於大S指控汪小菲擅自搬走畫作，檢方認為，即使汪小菲自行處分畫作，也不會損害大S債權。

汪小菲 大S 徐熙媛

上一則

周揚青送醜蛋糕？驚人價格網友傻眼：貧窮限制想像

延伸閱讀

「寧坐寶馬哭」 女星閃婚後控家暴 告上法院訴離

「寧坐寶馬哭」 女星閃婚後控家暴 告上法院訴離
網上公開離婚協議洩大S個資 汪小菲遭起訴

網上公開離婚協議洩大S個資 汪小菲遭起訴
探討離婚 多位歌手專輯抒發感悟

探討離婚 多位歌手專輯抒發感悟
15歲開始生…35歲的她已是12孩子的媽 挨轟「太自私」

15歲開始生…35歲的她已是12孩子的媽 挨轟「太自私」

熱門新聞

賈玲「瑩」面而來海報被指油膩。(取材自微博)

減重50公斤才掀話題… 賈玲「五官變形」大臉海報惹爭議

2024-01-17 20:34
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲在公開場合總是顯得很恩愛。（路透資料照片）

珍妮佛洛佩茲又要4度離婚？班艾佛列克已感到厭煩

2024-01-16 15:14
李程彬飾演的「白子畫」被批沒仙氣。(取材自微博)

3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣

2024-01-22 20:34
「不可能的任務：致命清算 第一章」在北美影音平台上架時，被傳片名會更改，拿掉「第一章」。圖／摘自IMDb

票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了

2024-01-21 10:27
辛芷蕾演「李李」，光走路就學了2年。(取材自微博)

辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血

2024-01-18 07:00
柳夢璃扮演者毛曉慧被觀眾嫌棄「像AI木頭」。(取材自微博)

「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了

2024-01-21 06:00

超人氣

更多 >
谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情

谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情
4生肖下月事業起飛 牛智者當家、虎鼠積極創新、「他」準備收割

4生肖下月事業起飛 牛智者當家、虎鼠積極創新、「他」準備收割
聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%

聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%
矽谷華裔谷歌工程師陳立人涉殺妻案 四大文件揭露訊息

矽谷華裔谷歌工程師陳立人涉殺妻案 四大文件揭露訊息
刪影片爭議後續…女當事人反擊 稱英國鋼琴家歧視

刪影片爭議後續…女當事人反擊 稱英國鋼琴家歧視