男星遭「A級天后」指拍激情戲偷吃豆腐 反嗆自己被欺負

「神鬼第六感」中，妮可基嫚（左）與克里斯多夫艾克斯頓也有較親熱的畫面。圖／摘自quietlunch

影視節目中少不了的床戲，大多數人都會覺得是男星的福利 、女星的犧牲，可是隨著觀念演進，現在歐美流行找「親密戲指導」來編排動作，該職務的目的不只保護女星，也保護男星，確保沒有人在過程中會不舒服，連一些資深名藝人都因此觀念丕變。

曾經主演英國國民大戲「超時空奇俠」及在「雷神索爾2：黑暗世界」扮演大反派的克里斯多夫艾克斯頓，最近在HBO影集「無間警探：闇夜國度」與影后茱蒂佛斯特有激烈的性愛場面，雖然看起來都沒怎麼裸露，動作卻蠻大膽。他笑言：「我一般很少會接這麼小的角色，全都是為了茱蒂，我的戲剛好都是跟她在一起，她一直以來都是我心目中的女英雄。」他從11歲時看到當年是童星的茱蒂在電影訪問中就流露超齡的專業與成熟，自此成為影迷，能跟女神對手，戲分再少、還要拍激情場面，對他都不成問題。

茱蒂提到這段戲，表示從分析劇本的角度來看，還蠻有意思，她也不會閃躲，更何況現場還有親密戲指導。克里斯多夫則稱有了親密戲指導，他的觀念也產生變化，對方一劈頭就向他說：「除了保護她，我也要保護你，讓你不覺得被佔便宜。」克里斯多夫認為當自己小時候或是年輕時，沒有什麼人會把男性當成慾望的目標。