男星遭「A級天后」指拍激情戲偷吃豆腐 反嗆自己被欺負
影視節目中少不了的床戲，大多數人都會覺得是男星的福利、女星的犧牲，可是隨著觀念演進，現在歐美流行找「親密戲指導」來編排動作，該職務的目的不只保護女星，也保護男星，確保沒有人在過程中會不舒服，連一些資深名藝人都因此觀念丕變。
曾經主演英國國民大戲「超時空奇俠」及在「雷神索爾2：黑暗世界」扮演大反派的克里斯多夫艾克斯頓，最近在HBO影集「無間警探：闇夜國度」與影后茱蒂佛斯特有激烈的性愛場面，雖然看起來都沒怎麼裸露，動作卻蠻大膽。他笑言：「我一般很少會接這麼小的角色，全都是為了茱蒂，我的戲剛好都是跟她在一起，她一直以來都是我心目中的女英雄。」他從11歲時看到當年是童星的茱蒂在電影訪問中就流露超齡的專業與成熟，自此成為影迷，能跟女神對手，戲分再少、還要拍激情場面，對他都不成問題。
茱蒂提到這段戲，表示從分析劇本的角度來看，還蠻有意思，她也不會閃躲，更何況現場還有親密戲指導。克里斯多夫則稱有了親密戲指導，他的觀念也產生變化，對方一劈頭就向他說：「除了保護她，我也要保護你，讓你不覺得被佔便宜。」克里斯多夫認為當自己小時候或是年輕時，沒有什麼人會把男性當成慾望的目標。
而他確實也曾經歷過很慘痛的床戲經驗，透露曾有一次和某位「A級天后」拍這種場面，結果對方在工作人員面前暗示被他吃豆腐、不舒服，他嘆道：「一切只因為她不喜歡我，還好那個時候沒發生哈維溫斯坦那樣的事情，不然我就慘了。」他沒有過比這個更糟糕的被工作夥伴背叛的經驗。由於對方被形容是「A級天后」，外界不免充滿聯想，他馬上強調不是「神鬼第六感」的妮可基嫚，因為妮可基嫚非常好，應該也不會是最近才合作到的茱蒂佛斯特，大家只能從他拍過的影片演員裡去找答案。
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