「金門」海報。(取自IMDB)

第96屆奧斯卡 金像獎入圍 名單今天揭曉,台裔美籍導演江松長的作品「金門」榮獲最佳紀錄短片提名。

根據奧斯卡提名名單,入圍最佳紀錄短片的5部作品包括「金門」(Island in Between)、「最後的樂器維修師」(The Last Repair Shop)、「奶奶跟外婆」(Nǎi Nai & Wài Pó)、The ABCs Of Book Banning、The Barber of Little Rock。

江松長執導的紀錄短片「金門」除了拍下金門人日常,也用外地人的視角觀看當地生活,同時談起他的父親曾在金門當兵的回憶,試圖從不同的角度談台灣、金門與中國的關係。

江松長透過出品單位表示,他在台灣出生、美國長大,並曾與中國的紀錄片工作者合作,「製作這部影片,我希望透過生活其中的人們,包括我的視角,深入探討台海危機,並做出貢獻」。

影片來源:YouTube The New York Times