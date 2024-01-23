奧斯卡入圍名單公布 奧本海默13項 「芭比」女主角落馬

2024年奧斯卡入圍名單公布。（路透）

2024年第96屆奧斯卡入圍 完整名單出爐，入圍最多獎項的是《奧本海默 》，共入圍13項；同樣眾所矚目的《芭比 》入圍8項，但女主角瑪格蘿比卻落馬；「可憐的東西」、「花月殺手」分獲11項與10項提名。台裔美籍導演江松長執導的作品《金門》（Island In Between）入圍奧斯卡最佳紀錄短片。

奧斯卡頒獎典禮將於3月10日東岸時間晚上7時在美國廣播公司 (ABC) 現場直播，擔綱主持人為吉米金莫 (Jimmy Kimmel)，這將是他第四次主持。

各獎項入圍提名人及作品如下：

影片來源：YouTube Oscars

最佳影片

《美國小說》

《墜惡真相》

《芭比》

《滯留生》

《花月殺手》

《大師風華：真愛樂章》

《奧本海默》

《之前的我們》

《可憐的東西》

《夢想集中營》

最佳導演

《夢想集中營》喬納森格雷澤

《可憐的東西》尤格藍西莫

《奧本海默》克里斯多福諾蘭

《花月殺手》馬丁史柯西斯

《墜惡真相》潔斯汀楚特

最佳男主角

《大師風華：真愛樂章》布萊德利庫柏

《魯斯汀》科爾曼多明戈

《滯留生》保羅賈麥提

《奧本海默》席尼墨菲

《美國小說》傑佛瑞萊特

最佳女主角

《花月殺手》莉莉葛萊史東

《墜惡真相》桑德拉惠勒

《大師風華：真愛樂章》凱莉穆里根

《可憐的東西》艾瑪史東

《泳不放棄》安妮特班寧

最佳男配角

《美國小說》斯特林布朗

《花月殺手》勞勃狄尼洛

《奧本海默》小勞勃道尼

《芭比》雷恩葛斯林

《可憐的東西》馬克盧法洛

最佳女配角

《奧本海默》艾蜜莉布朗

《泳不放棄》茱蒂佛斯特

《芭比》艾美莉卡弗瑞娜

《滯留生》達芬喬伊藍道夫

《紫色姐妹花》達尼埃爾布魯克斯

最佳原創劇本

《墜惡真相》

《滯留生》

《五月的你，十二月的她》

《之前的我們》

《大師風華：真愛樂章》

最佳改編劇本

《美國小說》

《芭比》

《奧本海默》

《可憐的東西》

《夢想集中營》

最佳動畫

《蒼鷺與少年》

《元素方城市》

《怪物少女妮莫娜》

《蜘蛛人：穿越新宇宙》

《再見機器人》

最佳場景設計

《芭比》

《花月殺手》

《拿破崙》

《奧本海默》

《可憐的東西》

最佳攝影

《伯爵》Edward Lachman

《花月殺手》Rodrigo Prieto

《大師風華：真愛樂章》Matthew Libatique

《奧本海默》Hoyte van Hoytema

《可憐的東西》Robbie Ryan

最佳服裝設計

《芭比》

《花月殺手》

《拿破崙》

《奧本海默》

《可憐的東西》

最佳剪輯

《墜惡真相》

《滯留生》

《花月殺手》

《奧本海默》

《可憐的東西》

最佳妝髮

《贖罪日之戰》

《大師風華：真愛樂章》

《奧本海默》

《可憐的東西》

《絕地盟約》

最佳音效

《不可的任務：致命清算 第一章》

《AI 創世者》

《大師風華：真愛樂章》

《奧本海默》

《夢想集中營》

最佳視覺效果

《AI 創世者》

《哥吉拉-1.0》

《不可的任務：致命清算 第一章》

《拿破崙》

《星際異攻隊3》

最佳原創配樂

《美國小說》

《花月殺手》

《奧本海默》

《可憐的東西》

《印第安納瓊斯：命運輪盤》

最佳原創歌曲

《美國交響樂：強巴提斯的幕後點滴》“It Never Went Away”

《芭比》“I'm Just Ken”

《芭比》“What Was I Made For?”

《火辣奇多的誕生》“The Fire Inside”

《花月殺手》“Wahzhazhe”

最佳紀錄片

《To Kill a Tiger》

《戰場日記》

《Bobi Wine: The People's President》

《永恆的記憶》

《Four Daughters》

最佳國際影片

西班牙《絕地盟約》

德國《失控教室》

英國《夢想集中營》

日本《我的完美日常》

義大利《少年的漂浪旅程》

最佳動畫短片

《Letter to a Pig》

《War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko》

《Ninety-Five Senses》

《Our Uniform》

《Pachyderm》

最佳紀錄短片

《The ABCs of Book Banning》

《金門》

《The Last Repair Shop》

《Nǎi Nai & Wài Pó》

《The Barber of Little Rock》

最佳短片

《留下來的人》

《Invincible》

《Knight of Fortune》

《Red, White and Blue》

《亨利休格的神奇故事》