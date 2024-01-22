3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣

陳都靈飾演女主角「花千骨」。(取材自微博)

由趙麗穎 、霍建華主演的經典仙俠劇「花千骨」，2015年播出後，創下高口碑、高收視，也讓趙麗穎一夕暴紅。近日，「花千骨」電影版上映，沒想到票房奇慘，上映3天不到500萬人民幣，專業平台預測最終票房恐只有700多萬，有專家預估，「花千骨」出品方恐要虧1億元。

2024開年以來，各大電影創下不俗票房，「花千骨」是個例外，被嘲是2024首部爛片。有網友好奇，當年的「花千骨」有不少基本觀眾，拍成電影應該會掀起一波熱潮，為什麼票房慘仆街？有人認為是製作團隊把一手好牌打得稀爛。

從豆瓣近2000條短評中可見，幾乎是一面倒差評，有觀眾點評，「像七八年前熱錢湧入影市拍的那種爛片，現在已經基本沒有了」，還有不少網友直接吐槽陳都靈飾演的「花千骨」和李程彬的「白子畫」，讓人看了十分「辣眼睛」，明明是仙俠劇，卻一點仙氣也沒有。

尤其是李程彬，和霍建華版的白子畫相比，被嘲「沒帥哥了嗎」、「花千骨真的會愛上白子畫嗎」。此外，「花千骨」的服化、特效也遭到網友狠批。

更重要的是，劇情部分也遭到觀眾質疑，「情節像是複製貼上、拼拼湊湊」、「整部電影像是把10幾年前的劇情片段強行剪成了90分鐘」。片中的吻戲也被吐槽「太過油膩」。