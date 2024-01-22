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「以愛之茗」跨台灣與非洲取景 角逐柏林影展金熊獎

記者蘇詠智／即時報導
廖慶松監製的「香巴拉」入選柏林影展正式競賽。圖／文策院提供
廖慶松監製的「香巴拉」入選柏林影展正式競賽。圖／文策院提供

第74屆柏林影展將於2月15日登場，最受矚目的正式競賽單元，除了韓國名導洪常秀與法國影后伊莎貝雨蓓合作的新片「A Traveler's Needs」入選，魯妮瑪拉、蓋爾賈西亞伯納等歐美紅星的新作也獲青睞參與角逐最佳影片金熊獎，由廖慶松擔任監製、與尼泊爾導演合作的「香巴拉」，以及吳可熙與張翰參與演出的「以愛之茗」亦進入正式競賽，台灣影人在金熊獎爭奪戰上也不缺席。

「香巴拉」和「以愛之茗」都是文化內容策進院（簡稱文策院、TAICCA）「TICP國際合作投資計畫 」的影片。前者由廖慶松與黃江豐擔任監製、王思靜聯合製片，電影後製也在台灣進行，並集結了「刺客聶隱娘」金獎團隊，包括廖慶松的剪接、杜篤之的聲音和洪文凱的調光。影片講述尼泊爾喜瑪拉雅山區多夫一妻制的村莊中，名為PEMA的女子嫁入3兄弟的家，開啟一趟發現並解放自己的旅程。

而「以愛之茗」則講述一位來自象牙海岸的女孩來到亞洲，和茶藝館老闆邂逅，開展跨越文化、相知相惜的愛情，吳可熙片中扮演茶藝館老闆張翰結縭多年的妻子。吳可熙得知入圍喜訊後，開心表示想給導演阿布代拉曼席沙克及團隊大擁抱，還透露收到阿布代拉曼傳來的訊息，期待能在柏林相見。她回憶當初在高雄拍攝時，阿布代拉曼常買袋裝芭樂和火龍果請劇組吃，感受到親切。提到片子從前置到拍攝期，幾乎長達半年，更表示：「這是不可能的跨三洲任務！不只在台灣拍，還飛了將近20小時到非洲，過程艱辛，不過大家很團結，對電影充滿熱情。」

張翰同樣難忘前往非洲維德角拍攝，他說：「有很好吃的海鮮，還有看海龜，拍攝地點很多都不容易到達，短暫生活體驗當地的人文風情！」久違影展的他，期待藉此機會和世界電影人交流，也大讚導演給予演員極大空間，是用關愛的態度在拍片。

今年柏林影展受到矚目的競賽片還有法國名導阿薩亞斯新作「Hors du temps」、魯妮瑪拉的「La Cocina」、蓋爾賈西亞伯納的「Another End」、兩獲坎城影展肯定的導演布魯諾杜蒙諧諷「星際大戰」的喜劇「L’Empire」等，奧斯卡最佳女配角也是漫威「黑豹」主要演員之一露琵塔妮詠歐擔任評審團主席。

在正式競賽單元之外，王興洪演出的「睡覺時眼睛睜開」（SLEEP WITH YOUR EYES OPEN）則入圍「邂逅（Encounters）」單元，台灣電影製造在一開年便獲國際高度關注！講述心碎的凱從台北來到巴西沿海城市療癒情傷，是部帶有喜劇及奇幻色彩的寫實作品。

張翰（左）在柏林影展正式競賽片「以愛之茗」談了段異國戀。圖／文策院提供
張翰（左）在柏林影展正式競賽片「以愛之茗」談了段異國戀。圖／文策院提供
魯妮瑪拉（左）新片「La Cocina」也是本屆柏林影展正式競賽片。圖／摘自Be...
魯妮瑪拉（左）新片「La Cocina」也是本屆柏林影展正式競賽片。圖／摘自Berlinale
王興洪（左）演出的「睡覺時眼睛睜開」入圍柏林影展「邂逅」單元。圖／文策院提供
王興洪（左）演出的「睡覺時眼睛睜開」入圍柏林影展「邂逅」單元。圖／文策院提供
伊莎貝雨蓓將以和韓國名導合作的新片「A Traveler's Needs」角逐本...
伊莎貝雨蓓將以和韓國名導合作的新片「A Traveler's Needs」角逐本屆柏林影后。圖／摘自Berlinale

入圍 投資 奧斯卡

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