奧斯卡23日公布入圍名單 「奧本海默」被看好

「奧本海默」被看好會是奧斯卡入圍名單上的大贏家。(摘自IMDb)

年度影壇盛事、第96屆奧斯卡 金像獎，將於周二早上9點半起宣布入圍 名單，目前眾強片中以北美賣破3億2500萬美元、全球票房達9億5000萬美元的「奧本海默 」最被看好，預期在最佳影片、導演、男主角、男女配角等重要獎項與技術類項目都將獲得提名，可能會是入圍名單上最大贏家。票房更勝「奧本海默」、全球賣破14億美元的「Barbie芭比」連日來在金球獎未獲多項大獎、英國影藝學院電影獎也僅5項提名，奧斯卡氣勢被削減，卻仍有機會獲得近10項提名。

根據早先多數奧斯卡前哨獎開出來的結果，「奧本海默」聲勢所向披靡，過往都被視為商業派大導和巨星的克里斯多夫諾蘭與小勞勃道尼，有機會贏得小金人而歸。最佳女主角則被看好將是「可憐的東西」艾瑪史東與「花月殺手」莉莉葛萊史東的對決，這兩部片亦是廣獲看好能拿下多項提名的強片。