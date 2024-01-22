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奧斯卡23日公布入圍名單 「奧本海默」被看好

記者蘇詠智／即時報導
「奧本海默」被看好會是奧斯卡入圍名單上的大贏家。(摘自IMDb)
「奧本海默」被看好會是奧斯卡入圍名單上的大贏家。(摘自IMDb)

年度影壇盛事、第96屆奧斯卡金像獎，將於周二早上9點半起宣布入圍名單，目前眾強片中以北美賣破3億2500萬美元、全球票房達9億5000萬美元的「奧本海默」最被看好，預期在最佳影片、導演、男主角、男女配角等重要獎項與技術類項目都將獲得提名，可能會是入圍名單上最大贏家。票房更勝「奧本海默」、全球賣破14億美元的「Barbie芭比」連日來在金球獎未獲多項大獎、英國影藝學院電影獎也僅5項提名，奧斯卡氣勢被削減，卻仍有機會獲得近10項提名。

根據早先多數奧斯卡前哨獎開出來的結果，「奧本海默」聲勢所向披靡，過往都被視為商業派大導和巨星的克里斯多夫諾蘭與小勞勃道尼，有機會贏得小金人而歸。最佳女主角則被看好將是「可憐的東西」艾瑪史東與「花月殺手」莉莉葛萊史東的對決，這兩部片亦是廣獲看好能拿下多項提名的強片。

「繼承人生」名導亞歷山大潘恩的最新作品「滯留生」，起初呼聲不算高，近期卻愈來愈威猛，男主角保羅賈麥提、女配角達芬喬伊藍道夫獲獎希望都高，片子本身應也會獲最佳影片提名。今年度另一焦點在於法國並未選出坎城影展最佳影片「墜惡真相」角逐最佳國際電影，而改派獲最佳導演的「火上鍋」，結果北美影評人和前哨獎都相當肯定「墜惡真相」，使得「墜惡真相」被看好有機會直接進入最佳影片入圍名單，最佳國際電影獎則是各片競爭激烈，都有機會勝出。

「可憐的東西」艾瑪史東是角逐本屆奧斯卡影后的強棒。(摘自IMDb)
「可憐的東西」艾瑪史東是角逐本屆奧斯卡影后的強棒。(摘自IMDb)
「Barbie芭比」也有機會獲奧斯卡多項提名。(摘自IMDb)
「Barbie芭比」也有機會獲奧斯卡多項提名。(摘自IMDb)
「墜惡真相」未獲法國推派角逐最佳國際電影，奧斯卡聲勢依然頗高。(摘自IMDb)
「墜惡真相」未獲法國推派角逐最佳國際電影，奧斯卡聲勢依然頗高。(摘自IMDb)

入圍 奧本海默 奧斯卡

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