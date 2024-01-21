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葉璇裝嫩扮巾幗英雄 演「18歲少女」被罵 高EQ回應

記者陳慧貞／即時報導
葉璇主演「冼夫人傳奇」，曾因年齡與角色差距大，裝嫩遭質疑。圖／緯來育樂台提供
葉璇主演「冼夫人傳奇」，曾因年齡與角色差距大，裝嫩遭質疑。圖／緯來育樂台提供

43歲港女星葉璇主演古裝劇「冼夫人傳奇」，劇中她扮演流傳千年的傳奇人物、巾幗英雄冼英，該劇在中國開播時，她因真實年齡與劇中女主角年僅18歲相差甚遠，而遭到網友質疑，葉璇高EQ回應：「希望透過演技，洗白觀眾的質疑。」

「冼夫人傳奇」由導演陳健執導，葉璇、 任重、賈媛媛等實力派演員領銜主演，講述歷經梁、陳、隋三朝，流傳千年的傳奇人物巾幗英雄冼英，領導族人推行漢化，一生的事蹟多彩多姿。

葉璇說，「冼英」身上兼具女性溫柔和男性的寬闊視野，還有博大的胸懷，真正具備軍事、政治家的胸襟氣度；剛接到邀約時，她迫不及待答應，有一圓兒時夢想的感覺，將上課所學融入角色中，甚至在讀完劇本後，覺得只能用幾句話形容冼夫人的一生：「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平」。

「冼夫人傳奇」在中國開播時，由於葉璇的真實年齡與主人翁「冼英」年僅18歲有差距而遭質疑，由於該角色需由年輕演到老，不同時期、階段都極具挑戰，不僅年齡跨度大，造型也多變，導演希望通過妝容、衣服、髮型和飾品表現人物成長，而不只是觀眾注意的「年齡」問題。葉璇則稱，希望透過演技洗白觀眾的質疑。她近期回歸香港電視圈，新劇中飾演低調的富婆，沉醉在小鮮肉關智斌飾演的金融騙子謊言裡，在戲裡她對愛的渴望，少女心大噴發，播出時也大獲觀眾好評。

葉璇主演古裝劇「冼夫人傳奇」海報。圖／緯來育樂台提供
葉璇主演古裝劇「冼夫人傳奇」海報。圖／緯來育樂台提供
葉璇(左)、任重主演古裝劇「冼夫人傳奇」。圖／緯來育樂台提供
葉璇(左)、任重主演古裝劇「冼夫人傳奇」。圖／緯來育樂台提供

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