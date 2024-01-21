「小鬼當家」麥考利驚曝：與視帝弟弟都已不認親爸

麥考利克金在好萊塢星光大道有自己的星星。（路透資料照片）

永遠的聖誕電影經典「小鬼當家」，讓麥考利克金成為全球最紅童星，一度片酬比許多好萊塢 成人演員還高得多。近日他的弟弟基倫克金，以HBO影集「繼承之戰」一連拿下金球獎 、評論家選擇獎、艾美獎 的最佳戲劇影集男主角，演藝成就終於不讓哥哥專美，雖然兄弟倆又成為話題人物，他們卻都已經和父親斷絕聯繫，形同陌路。

基倫克金一連拿下包括艾美獎等3座視帝大獎。（路透資料照片）

基倫克金在艾美獎典禮的後台，大讚母親是個好女人，在紐約的小公寓裡一手將他們7個兄弟姊妹拉拔大，話鋒一轉卻說道：「雖然家裡有個男人，他卻什麼也沒做。」他指的正是自己的父親。提到這個曾經是他和哥哥經紀人的父親，兄弟倆都沒有好話，麥考利甚至做得更絕，在16歲就打官司，爭取可以自由動用自己辛苦賺來的5000萬美元權利，在此之後就跟父親完全沒再見面。除了為錢撕破臉，麥考利也無法忘記，11歲的時候受邀客串主持一集「週六夜現場」，父親居然警告，如果他沒把台詞背好、需要用到大字報來提詞，就會挨打。

基倫克金（右）在「小鬼當家」系列演麥考利克金的堂弟。圖／摘自rtl.hr

去年底麥考利在好萊塢星光大道擁有屬於自己的一顆星，甚至邀了一度也曾疏離的母親出席觀禮，母親因重病沒辦法到場，但父親絕對不可能受邀。在受訪時，麥考利則稱從父親身上得到很多的警惕，認為父親至少讓自己學習到，應該要怎麼樣養育小孩，直接當父親是「負面教材」。

當初在「小鬼當家」系列中，基倫克金演的是麥考利克金的小堂弟，戴著眼鏡，看起來頗有喜感，戲分卻不多，不過在成年之後，麥考利對演藝工作不再那麼熱中，基倫的表現反而益發亮眼，目前演藝圈地位反倒在麥考利之上，而他從2014年之後也就再也沒跟父親見一面，這點倒是與哥哥立場一致。