狂粉簽結婚證書、闖家送喜餅逼婚 39歲玉女嚇壞

向蕙玲的新專輯「酒醉的月亮」大受好評。記者王聰賢／攝影

台灣女歌手向蕙玲因保養得宜吸引一票男粉絲，未料有人變成瘋狂愛慕者，不只透過社群傳出已簽完名的結婚證書，甚至帶著喜餅直闖她的老家數次，面對粉絲逼婚行為，向蕙玲一度嚇壞，「看不下去的粉絲會制止他，幸好這幾年都沒有出現在我家了。」

39歲的她還是小姑獨處，透露高齡百歲的阿嬤近年不再催婚，應是捨不得她出嫁，「阿嬤行動不便臥病在床，我是最會撒嬌的，所以她有點依賴我。」她說阿嬤4年前因為身體機能退化，難以行走至醫院就醫，經醫師建議躺床休養就長期躺著，「雖然阿嬤都在床上，但是她的頭腦非常清楚，可以叫出每一位子子孫孫的名字。」

3年前過年圍爐時，她跟家人覺得要有阿嬤相伴，於是一家人開心團圓吃飯，沒想到阿嬤吃完鵝腿後突然低頭且無任何反應，瞬間所有人嚇壞急忙叫救護車，後來才知道阿嬤因為長期臥床，身體循環機能大幅減慢，突然坐著太久導致血壓降低，此後不敢再讓阿嬤起身太久。