票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了

「不可能的任務：致命清算 第一章」在北美影音平台上架時，被傳片名會更改，拿掉「第一章」。圖／摘自IMDb

去年最出人意表的票房結果之一，莫過於湯姆克魯斯 挾「捍衛戰士：獨行俠」的強旺人氣，乘勝追擊推出「不可能的任務：致命清算 第一章」，卻踢到鐵板，北美賣座遠不如預期，最終可能讓電影公司賠錢。明明片子的影評成績頗佳，觀眾看完也好評居多，偏偏就是票房欲振乏力，讓湯姆克魯斯有些臉上無光。

不少網友出門看電影前都會做為參考的「爛蕃茄」網站，公布年度「金蕃茄獎」得主，獲獎者都是2023年該網站上影評成績最高且觀眾分數最佳，其中在「動作、冒險電影」一項，得獎的正是「不可能的任務：致命清算 第一章」，以些微差距打敗基努李維 「捍衛任務4」，算是給了辛苦在疫情 期間拍完此片的湯姆克魯斯及所有演員、工作人員一個遲來的肯定，阿湯也很開心拍了短片，表示感謝觀眾、影評的支持，自己和所有人員那麼拚命拍這部片就是為了讓大家得到好的娛樂，對此相當激動和榮幸，講到最後也露出了招牌的陽光笑容。