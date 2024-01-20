我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

教堂山北卡大學留學生齊太磊殺教授前 2人曾爭吵

人到70歲性生活才美滿？「似曾相識」女主角坦承超性福

記者蘇詠智／即時報導
珍西摩爾（右）與現任男友約翰贊貝提之間的性生活超美滿，她忍不住承認是人生中最滿足的時候。圖／摘自IG
珍西摩爾（右）與現任男友約翰贊貝提之間的性生活超美滿，她忍不住承認是人生中最滿足的時候。圖／摘自IG

俗語說「人生70才開始」，指的是年紀大在各方面都可以用更成熟的心態去面對，才是人生中最理想的境界，不過很多尚未70的人，擔憂到時候生理機能不若年輕時、嚴重走下坡，就算心態夠成熟，生理限制也難讓人太快樂。曾經當過龐德女郎、主演過「似曾相識」的珍西摩爾，今年72歲，卻發表文章坦言：「現階段的性生活，比我記得的還要美妙、更加激情，不用到了60歲就停止享受性愛。」

過往在觀眾眼裡，珍西摩爾是優雅、有氣質的佳人，很難想像從她口中聽到關於「性」的話題，更加想不到她居然表示「年過70超級性福」，還鼓勵大家，60歲以後更要盡情享受性行為的美好。但她其實要強調的是，年齡愈長，性愛就愈不只是基於身體的需要，而是更加建立在親密的情感上，將人生中的高低起伏，不管快樂或是傷心，都與另外一個人分享，從彼此的同理心與共同的狂熱和慾望之中，達到性愛結合最讓人滿意的程度，她覺得自己已經很了解自己，以及自己的身體，她現任男友約翰贊貝提也有自身從生活上得到的體驗，他們的性愛就能夠是基於信任和愛的關係，比起年輕人只是先上床再開始認識對方要好多了。

珍西摩爾想要打破外界的偏見，認為年長者就不該再想著性，也不可談論性，更不准享受美妙的性，她就是要大方的把自己的感覺說出來。她進入演藝圈在事業上第一個大突破，就是在007的第8集「生死關頭」演一位巫毒教女巫，因為被龐德誘騙歡好、失去處子之身，算塔羅牌也開始失靈，她認為從服裝到情節、角色的設計都是要突顯性感，演起來很不舒服，後來就不太願意再接一些要賣弄風情的角色。想不到人生過了70歲，連性愛都可以大方談，果然很多事情都豁然開朗了。

珍西摩爾在007電影「生死關頭」中免不了有床戲，曾經覺得蠻尷尬。圖／摘自IMDb
珍西摩爾在007電影「生死關頭」中免不了有床戲，曾經覺得蠻尷尬。圖／摘自IMDb
珍西摩爾在「似曾相識」裡的古典扮相超優雅。圖／摘自IMDb
珍西摩爾在「似曾相識」裡的古典扮相超優雅。圖／摘自IMDb
珍西摩爾有運動習慣，年過70身形仍沒有大走樣。圖／摘自IG
珍西摩爾有運動習慣，年過70身形仍沒有大走樣。圖／摘自IG

龐德

上一則

腦瘤才消失 詹雅雯驚曝「又有新病」 全場歌迷淚崩

延伸閱讀

摩爾公布631億預算案 新年度不加稅

摩爾公布631億預算案 新年度不加稅
奧本海默獲英國奧斯卡13項提名 花月殺手女主角出局

奧本海默獲英國奧斯卡13項提名 花月殺手女主角出局
摩爾競選市議員 華埠商會陳錫澎支持

摩爾競選市議員 華埠商會陳錫澎支持
艾美獎頒獎「怒嗆人生」黃艾莉成為亞裔首位視后

艾美獎頒獎「怒嗆人生」黃艾莉成為亞裔首位視后

熱門新聞

賈玲「瑩」面而來海報被指油膩。(取材自微博)

減重50公斤才掀話題… 賈玲「五官變形」大臉海報惹爭議

2024-01-17 20:34
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲在公開場合總是顯得很恩愛。（路透資料照片）

珍妮佛洛佩茲又要4度離婚？班艾佛列克已感到厭煩

2024-01-16 15:14
銀色夫妻林子祥(右)、葉蒨文28年前挺過風風雨雨宣布結婚。（取材自微博）

林子祥當年拋家棄子「扶正」葉蒨文 正宮相隔28年發聲

2024-01-12 20:37
唐嫣氣場全開，讓人想起當年的金鷹女神。(取材自微博)

微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣

2024-01-13 20:34
胡歌一(中)手牽著唐嫣(右)，一手牽著辛芷蕾(左)上台的畫面成為眾人焦點。(取材自微博)

一手牽唐嫣、一手牽辛芷蕾 胡歌被問：寶總你的水能端平嗎？

2024-01-13 21:33
翟天臨爆出學術醜聞後淡出演藝圈。(取材自微博)

「李李」男友原來是他… 辛芷蕾「繁花」暴紅後 網友喊話：快分手

2024-01-15 06:00

超人氣

更多 >
細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴
谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元
谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮

谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮
古裝劇「仙劍4」離譜穿幫鏡頭 男女主中間竟然有一輛車

古裝劇「仙劍4」離譜穿幫鏡頭 男女主中間竟然有一輛車
矽谷不平靜 一天內出現三起命案 兩起是伴侶家暴致死

矽谷不平靜 一天內出現三起命案 兩起是伴侶家暴致死