人到70歲性生活才美滿？「似曾相識」女主角坦承超性福

珍西摩爾（右）與現任男友約翰贊貝提之間的性生活超美滿，她忍不住承認是人生中最滿足的時候。圖／摘自IG

俗語說「人生70才開始」，指的是年紀大在各方面都可以用更成熟的心態去面對，才是人生中最理想的境界，不過很多尚未70的人，擔憂到時候生理機能不若年輕時、嚴重走下坡，就算心態夠成熟，生理限制也難讓人太快樂。曾經當過龐德 女郎、主演過「似曾相識」的珍西摩爾，今年72歲，卻發表文章坦言：「現階段的性生活，比我記得的還要美妙、更加激情，不用到了60歲就停止享受性愛。」

過往在觀眾眼裡，珍西摩爾是優雅、有氣質的佳人，很難想像從她口中聽到關於「性」的話題，更加想不到她居然表示「年過70超級性福」，還鼓勵大家，60歲以後更要盡情享受性行為的美好。但她其實要強調的是，年齡愈長，性愛就愈不只是基於身體的需要，而是更加建立在親密的情感上，將人生中的高低起伏，不管快樂或是傷心，都與另外一個人分享，從彼此的同理心與共同的狂熱和慾望之中，達到性愛結合最讓人滿意的程度，她覺得自己已經很了解自己，以及自己的身體，她現任男友約翰贊貝提也有自身從生活上得到的體驗，他們的性愛就能夠是基於信任和愛的關係，比起年輕人只是先上床再開始認識對方要好多了。