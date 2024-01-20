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腦瘤才消失 詹雅雯驚曝「又有新病」 全場歌迷淚崩

記者梅衍儂／即時報導
陳國華（左）彈琴，詹雅雯賣力演唱。記者沈昱嘉／攝影
陳國華（左）彈琴，詹雅雯賣力演唱。記者沈昱嘉／攝影

台語歌后詹雅雯今（20）晚攻蛋，音樂才子陳國華擔任嘉賓助陣，挺過身體病痛開唱的她，鬆口陳國華是她的救命恩人，當初推薦她主治醫生，才能開刀治療腦瘤。

詹雅雯六度攻蛋情緒滿溢，時喝威士忌潤喉，因為她生病導致口水無法分泌，所以演出時都需要靠威士忌潤喉。詹雅雯也表示，陳國華是她的救命恩人，原來當初發現腦部長了動脈瘤，必須緊急開刀的當下，是陳國華找到了負責開腦瘤的主治醫師，她現在才能站在小巨蛋的舞台。

談及這次合作的契機，詹雅雯表示：「之前演唱會他都會來支持我，有一次錄影的時候，國華老師就問我能不能當嘉賓，我當然覺得好啊，太好了，這次就不用苦惱嘉賓要找誰了。兩人合唱「敬媽祖」、「天公仔」，歌迷報以熱烈掌聲。另外，她也與妹妹詹雅云合體，重現櫻花姐妹的金曲，帶來「欠情歌」、「早慢的代誌」，勾起全場回憶殺。

詹雅雯先前因腦瘤開刀兩次，現在又罹患帕金森氏症，她今唱完「幸福過敏」一歌突然驚曝自己又得了新病，歌迷一陣驚訝，她才緩緩說：「我得了『幸福過敏』的病。」而她也在演唱會頻頻表達自己生病後的心情，不斷掩面哭泣、哽咽，台下也被她感染淚崩，她反過來安慰歌迷：「不要哭。」

陳國華（左）擔任詹雅雯「春分」演唱會嘉賓。記者沈昱嘉／攝影
陳國華（左）擔任詹雅雯「春分」演唱會嘉賓。記者沈昱嘉／攝影

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