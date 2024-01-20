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「哈利波特」影集版開始「比稿」 網友卻為此吵翻了

記者蘇詠智／即時報導
「哈利波特」系列電影曾在全球熱賣。圖／摘自IMDb
「哈利波特」系列電影曾在全球熱賣。圖／摘自IMDb

曾經在全球各地大熱賣的「哈利波特」系列小說，將再一次被改編成影像作品，這一回將以影集的姿態與廣大粉絲見面，雖然這將是華納探索集團主打的影音平台Max最重要的大計畫之一，主事者卻不願意馬虎行事，目前已經委由「最後的王國」、「賞金姐妹花」、「至陰時刻」與「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」等片的原創人或是編劇，針對各自對於「哈利波特」影集版的想法提出方向、從中「比稿」，未來有可能會把脫穎而出者帶到英國，再進行一輪的選拔，慢慢找到最符合他們期望的團隊。雖然「哈利波特」是英國女作家JK羅琳的心血，卻在美國也大受歡迎，MAX目前找到的編導群，有的來自英國、有的是美國人，彼此對於該劇的面貌，各自有不同的想像。

JK羅琳會參與「哈利波特」影集到何種程度，目前還不得而知。（路透資料照片）
JK羅琳會參與「哈利波特」影集到何種程度，目前還不得而知。（路透資料照片）

看起來「哈利波特」影集固然已經在啟動，卻仍是最初期的進度，尚不知何時進入外界最關心的「選角」流程，大家也還不知道對於電影版內容曾管控頗嚴的羅琳，對於影集版會有何種程度的參與？也許全球哈迷們還要再等上好幾年才能看到這齣戲。不過意見向來多的網友已經有一堆想法。

有人覺得電影版其實拍得不差、也受到喜愛、目前看來不會太過時，是否真有必要現在就改編為影集？也有人諷刺MAX此舉完全基於利益考量，被回嗆到底什麼時候拍戲不為了賺錢？還有人建議走類似「侏羅紀世界」或「星際大戰」系列的路線，由經典舊版人物來帶出新版的主角，拍哈利、榮恩、妙麗成年以後與更年輕一輩魔法師的互動，剛好可以老主角、新主角各佔一半，又有人嫌「星際大戰」在21世紀出的那3部續篇系列，都沒得到觀眾的好評，哪怕光看票房還不錯，「哈利波特」不要又這樣子，免得找罵挨。爭論來爭論去，連網友都不知道「哈利波特」影集版該走什麼方向，更令人好奇那些已在腦力激盪的編導們，會有什麼做法？

「哈利波特」系列書籍曾有極出色的銷量。圖／摘自IMDb
「哈利波特」系列書籍曾有極出色的銷量。圖／摘自IMDb

哈利波特

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