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艾瑪史東全裸拍性愛戲 突認了「我不想一直脫光」

記者陳建嘉／即時報導
艾瑪史東在「可憐的東西」大膽挑戰全裸演出。圖／探照燈影業提供
艾瑪史東在「可憐的東西」大膽挑戰全裸演出。圖／探照燈影業提供

艾瑪史東主演奇幻情慾電影「可憐的東西」提名英國奧斯卡11項大獎，艾瑪自從拿下金球獎、評論家選擇獎的最佳女主角獎之後，也再度提名英奧影后，她在片中有許多大膽情慾床戲，甚至有不少全裸橋段，她近期接受廣播節目「BBC Radio 4」訪問，她在片中飾演的「貝拉」積極追求性解放，試圖打破外界偏見，「我並不想要一直脫光，但我想盡全力來詮釋這個角色，這是她成長的一部分」。

艾瑪演出的「貝拉」是瘋狂科學家創造的實驗品，對這個不可思議的世界充滿好奇，她認為片中的性愛戲是主角重要的一部分，「拍攝時當然可以點到為止，或是刪除裸露鏡頭，但這樣做的話，反而會太刻意閃躲電影的本質」，並笑說性愛只是貝拉的一部分，她在享受生活的一切，「她也有享受食物、哲學、旅遊以及舞蹈」。

最新幕後花絮「不可思議的時尚世界篇」公開，一探服裝設計師荷莉瓦丁頓為片中怪奇世界設計的奇異華服，導演尤格藍西莫說明：「這不是一部傳統的時代劇，我們用了在電影中少見的大量華服。」瓦丁頓接著介紹，她為女主角保留所有強烈黃色的服裝，花了大量時間弄出一件芒果黃的布料，導演非常喜歡；另一件海洋訂製服，透過其蒼白顏色凸顯年代感的服裝輪廓，也利用寬肩剪裁襯托女性纖細的身材。

演員之一傑洛卡麥克讚嘆每位演員的服裝都極美，就算穿著走在現今的紐約第五大道也能非常拉風；演技派形男馬克魯法洛笑說：「維多利亞年代的男性服裝也有如孔雀開屏，光是他就量身訂做了15套服裝！」影后艾瑪史東對服裝設計師讚不絕口：「荷莉真的是才華洋溢，她的創意都極難執行，也深思熟慮又饒富靈感。」

最新片段搶先看「熱愛自由篇」表現主角貝拉無拘無束的奔放本性，一聽到餐廳樂隊演奏的音樂，她便情不自禁走向舞池興高采烈翩然起舞，與她同行的律師加入共舞，貝拉千奇百怪的另類舞步更引人側目，同時一展巧奪天工鉅細彌遺的美術設計，以及延續導演上一部片「真寵」呈現場景全貌又增添趣味的魚眼廣角鏡頭，好看又好玩！

艾瑪史東在「可憐的東西」大膽挑戰全裸演出。圖／探照燈影業提供
艾瑪史東在「可憐的東西」大膽挑戰全裸演出。圖／探照燈影業提供
艾瑪史東強勢入圍有「英國奧斯卡」之稱的英國影視藝術學院電影獎影后。圖／探照燈影業...
艾瑪史東強勢入圍有「英國奧斯卡」之稱的英國影視藝術學院電影獎影后。圖／探照燈影業提供

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