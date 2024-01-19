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迷姐迷妹別哭 「甜茶」和卡戴珊小妹戀情加溫 愛瘋了

記者蘇詠智／即時報導
提摩西夏勒梅（左）與凱莉詹納公開在金球獎典禮大放閃。(摘自IG)
提摩西夏勒梅（左）與凱莉詹納公開在金球獎典禮大放閃。(摘自IG)

被全球廣大少女與文青視作男神的「甜茶」提摩西夏勒梅，最剛開始和公眾形象欠佳的金卡戴珊同母異父小妹凱莉詹納傳擦出愛的火花，還有人不相信，認為是最愛炒新聞的卡戴珊家族出身的凱莉在藉提摩西搏版面，哪知道兩人經過一起在碧昂絲演唱會、金球獎頒獎典禮在觀眾眼前大放閃之後，據傳戀情急速增溫，據專門報導明星與名流八卦的「Us」雜誌描述，兩人現在正是瘋狂相愛的階段，在金球獎上彼此的手都離不開對方。

文青和少女們想必看到這報導會感到心碎，娛樂圈正搶手的男神不但看上被視為「只會炒八卦」家族的女孩，那個女孩還是個單親媽，已有兩個小孩，提摩西若要和她再進一步，就非得有當現成爸爸的心理準備。其實在金球獎頒獎之前，八卦刊物對這段戀情也沒很看好，甚至有稱凱莉只是看上提摩西的好形象以及在演藝圈正當紅，認為跟他在一起對自己這塊招牌有機會帶來正面助益，才緊緊巴著他不放，提摩西則是愛昏頭被利用。可是當兩人在金球獎典禮上當著全球觀眾又親又談笑，各方只有相信彼此之間的吸引力是真的，感情應該也是真的。

「Us」雜誌引述的消息來源稱提摩西與凱莉有一些共同的朋友，也喜歡一樣的音樂，連幽默感都很接近，提摩西總是知道怎麼逗凱莉笑，因此兩人的戀情絕對不只是生理上的需求而已，還有更多深層的東西。當然，從小訓練卡戴珊眾姊妹成為炒新聞搏版面高手的老媽克莉絲詹納，對提摩西這位準女婿可是滿意得不得了，巴不得他和女兒在一起一輩子，永遠都不要分開。

凱莉詹納對於新男友背後是否還有別的意圖，曾經被懷疑。（路透）
凱莉詹納對於新男友背後是否還有別的意圖，曾經被懷疑。（路透）
提摩西夏勒梅陷入熱戀，愛得瘋狂。（路透）
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金球獎 碧昂絲

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