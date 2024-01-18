我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

華裔電腦系學生寄出456份申請才找到實習

陶喆陪5歲兒練琴「快抓狂」 和妻想拚二胎正在努力

記者杜沛學／台北即時報導
陶喆過完年後將投入演唱會籌備。記者王聰賢／攝影
陶喆過完年後將投入演唱會籌備。記者王聰賢／攝影

陶喆受「十月圍城」導演陳德森及製作人伍宗德之邀，為漸凍人公益短片代言，18日在工作室錄製引言時受訪，透露出道前一位音樂領域的恩師也是漸凍人患者，對此症非常有感。農曆春節將至，陶喆透露可能會與家人出遊，之後就要如火如荼準備3月將開跑的巡迴演唱會。是否有空拚二胎？他坦言，與老婆Penny「正在努力」。

陶喆分享，恩師的哥哥也是漸凍人患者，兩兄弟接連罹病去世，老母親受不了打擊，過沒多久也離世。陶喆獲知恩師患病後，一直很想去探望，但對方家人都勸他不要來，因恩師後來只能用眼睛傳達想法，導致用眼過度發炎，後期都被遮住雙眼。直到恩師去世，陶喆才到墓園悼念，看到兩兄弟與他們媽媽的墓碑，相當難過。

現在自己也已是父親，陶喆說孩子只要有小病痛，為人父母都會很焦心。陶喆的兒子已5歲，跟爸爸一樣也很愛唱歌，還會唱許多陶喆的經典歌曲，但陶喆虧兒歌聲「需要多努力」。父子也會一起彈鋼琴，陶喆直呼：「陪到有點抓狂！」因兒子練琴到一半都會沒耐心喊：「好無聊喔！」陶喆也不會逼他，希望他日後自己找到平衡點。

對於拚二胎，陶喆說：「就看上天要不要賜我們第二個小孩，我跟Penny都很希望有，但這跟創作一樣，不是想要就會有。」現在與老婆最大的共識就是希望兒子健康成長。

陳德森因看了佛光山漸凍人協會的短片受到感動，特地來台拍攝宣導片，為漸凍人（SMA脊髓性肌肉萎縮症）患者家屬們組成的協會發聲，爭取生命權及政府給付用藥的治療權。提到找來陶喆合作，陳德森透露之前拍攝「十月圍城」時，也一度想找陶喆來演「臭豆腐」一角，但陶喆想了2個月還是拒絕，笑說：「演戲不是我有把握的事。」

陶喆坦言有意籌備拍電影，但不會入鏡演出，而是走幕後，且他勢必會為了電影計畫暫停音樂工作，還要去進修，雖然自己大學時學的是電影，但現在時空背景已不同，認為若要投入市場需要學習更多新的事情。

陶喆(右)受導演陳德森之邀，為漸凍人公益短片代言。記者王聰賢／攝影
陶喆(右)受導演陳德森之邀，為漸凍人公益短片代言。記者王聰賢／攝影

上一則

李多慧搭機赴台搶PO美照 中文甜喊：想你們了

下一則

雙雙po照認愛 泫雅、龍俊亨曬牽手照 戀情曝光

延伸閱讀

殷琦報喜順產二胎 笑稱家中出現「3個複製人」

殷琦報喜順產二胎 笑稱家中出現「3個複製人」
武漢雕塑1家3口變5口 中網友嘲諷：讓雕像多生幾個吧

武漢雕塑1家3口變5口 中網友嘲諷：讓雕像多生幾個吧
章澤天雙胞胎兒在倫敦曝光 傳入籍英國

章澤天雙胞胎兒在倫敦曝光 傳入籍英國
劉強東妻子二胎 網傳是試管雙胞胎疑入籍英國

劉強東妻子二胎 網傳是試管雙胞胎疑入籍英國

熱門新聞

銀色夫妻林子祥(右)、葉蒨文28年前挺過風風雨雨宣布結婚。（取材自微博）

林子祥當年拋家棄子「扶正」葉蒨文 正宮相隔28年發聲

2024-01-12 20:37
林奕嵐(左)與伊能靜的兒子「小哈利」庾恩利是好友，兩人一同遊歐洲。圖／周子娛樂提供

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

2024-01-12 17:02
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

唐嫣演活「汪小姐」 曾問王家衛為何選她？ 答案好暖心…

2024-01-10 20:32
唐嫣氣場全開，讓人想起當年的金鷹女神。(取材自微博)

微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣

2024-01-13 20:34
胡歌一(中)手牽著唐嫣(右)，一手牽著辛芷蕾(左)上台的畫面成為眾人焦點。(取材自微博)

一手牽唐嫣、一手牽辛芷蕾 胡歌被問：寶總你的水能端平嗎？

2024-01-13 21:33
陳龍(左)被戲稱是「胡歌背後的男人」。(取材自微博)

從瑯琊榜到繁花 陳龍六搭胡歌「當他背後男人」

2024-01-12 01:22

超人氣

更多 >
減重50公斤才掀話題… 賈玲「五官變形」大臉海報惹爭議

減重50公斤才掀話題… 賈玲「五官變形」大臉海報惹爭議
波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節
北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇
阿諾在德國機場遭拘3小時 只因沒做這件事 還被罰3.8萬

阿諾在德國機場遭拘3小時 只因沒做這件事 還被罰3.8萬
凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史