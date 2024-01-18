陶喆陪5歲兒練琴「快抓狂」 和妻想拚二胎正在努力

陶喆過完年後將投入演唱會籌備。記者王聰賢／攝影

陶喆受「十月圍城」導演陳德森及製作人伍宗德之邀，為漸凍人公益短片代言，18日在工作室錄製引言時受訪，透露出道前一位音樂領域的恩師也是漸凍人患者，對此症非常有感。農曆春節將至，陶喆透露可能會與家人出遊，之後就要如火如荼準備3月將開跑的巡迴演唱會。是否有空拚二胎？他坦言，與老婆Penny「正在努力」。

陶喆分享，恩師的哥哥也是漸凍人患者，兩兄弟接連罹病去世，老母親受不了打擊，過沒多久也離世。陶喆獲知恩師患病後，一直很想去探望，但對方家人都勸他不要來，因恩師後來只能用眼睛傳達想法，導致用眼過度發炎，後期都被遮住雙眼。直到恩師去世，陶喆才到墓園悼念，看到兩兄弟與他們媽媽的墓碑，相當難過。

現在自己也已是父親，陶喆說孩子只要有小病痛，為人父母都會很焦心。陶喆的兒子已5歲，跟爸爸一樣也很愛唱歌，還會唱許多陶喆的經典歌曲，但陶喆虧兒歌聲「需要多努力」。父子也會一起彈鋼琴，陶喆直呼：「陪到有點抓狂！」因兒子練琴到一半都會沒耐心喊：「好無聊喔！」陶喆也不會逼他，希望他日後自己找到平衡點。

對於拚二胎，陶喆說：「就看上天要不要賜我們第二個小孩，我跟Penny都很希望有，但這跟創作一樣，不是想要就會有。」現在與老婆最大的共識就是希望兒子健康成長。

陳德森因看了佛光山漸凍人協會的短片受到感動，特地來台拍攝宣導片，為漸凍人（SMA脊髓性肌肉萎縮症）患者家屬們組成的協會發聲，爭取生命權及政府給付用藥的治療權。提到找來陶喆合作，陳德森透露之前拍攝「十月圍城」時，也一度想找陶喆來演「臭豆腐」一角，但陶喆想了2個月還是拒絕，笑說：「演戲不是我有把握的事。」