奧本海默獲英國奧斯卡13項提名 花月殺手女主角出局

有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院(BAFTA)電影獎今天公布入圍 名單,傳記片「奧本海默 」獲13項提名最風光,而「花月殺手」女主角莉莉葛萊史東沒入圍,令人大呼意外。

路透報導,英國影藝學院電影獎頒獎典禮將於下月登場,有關原子彈發明的「奧本海默」(Oppenheimer)稱霸本屆入圍名單,超現實黑色喜劇「可憐的東西」(Poor Things)以11項提名居次。

名導馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)的歷史犯罪長片「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)以及歷史劇情片「夢想集中營」(The Zone of Interest)都獲得9項提名。

「奧本海默」、「可憐的東西」、「花月殺手」將與法國劇情片「墜惡真相」(Anatomy of a Fall)、美國喜劇劇情電影「滯留生」(The Holdovers)角逐最佳影片殊榮。

至於2023年票房冠軍「Barbie芭比 」(Barbie)雖未入圍最佳影片,仍獲得5項提名肯定。

飾演「原子彈之父」奧本海默的席尼墨菲(Cillian Murphy)入圍最佳男主角。同一部片的小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)和愛蜜莉布朗(Emily Blunt)分別入圍最佳男女配角,克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)則在最佳導演、最佳改編劇本項目獲入圍肯定。

艾瑪史東(Emma Stone)以「可憐的東西」入圍最佳女主角,對手包括「Barbie芭比」的瑪格羅比(Margot Robbie)等人,但剛拿下金球獎的美洲原住民演員莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)未能以「花月殺手」入圍,多家媒體大呼「震驚」。

另外,馬丁史柯西斯也沒能入圍本屆最佳導演。