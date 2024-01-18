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奧本海默獲英國奧斯卡13項提名 花月殺手女主角出局

中央社倫敦18日綜合外電報導
英國影藝學院（BAFTA）電影獎今天公布入圍名單，傳記片「奧本海默」獲13項提名最風光。路透資料照片
英國影藝學院（BAFTA）電影獎今天公布入圍名單，傳記片「奧本海默」獲13項提名最風光。路透資料照片

有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院（BAFTA）電影獎今天公布入圍名單，傳記片「奧本海默」獲13項提名最風光，而「花月殺手」女主角莉莉葛萊史東沒入圍，令人大呼意外。

路透報導，英國影藝學院電影獎頒獎典禮將於下月登場，有關原子彈發明的「奧本海默」（Oppenheimer）稱霸本屆入圍名單，超現實黑色喜劇「可憐的東西」（Poor Things）以11項提名居次。

名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）的歷史犯罪長片「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）以及歷史劇情片「夢想集中營」（The Zone of Interest）都獲得9項提名。

「奧本海默」、「可憐的東西」、「花月殺手」將與法國劇情片「墜惡真相」（Anatomy of a Fall）、美國喜劇劇情電影「滯留生」（The Holdovers）角逐最佳影片殊榮。

至於2023年票房冠軍「Barbie芭比」（Barbie）雖未入圍最佳影片，仍獲得5項提名肯定。

飾演「原子彈之父」奧本海默的席尼墨菲（Cillian Murphy）入圍最佳男主角。同一部片的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）和愛蜜莉布朗（Emily Blunt）分別入圍最佳男女配角，克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）則在最佳導演、最佳改編劇本項目獲入圍肯定。

艾瑪史東（Emma Stone）以「可憐的東西」入圍最佳女主角，對手包括「Barbie芭比」的瑪格羅比（Margot Robbie）等人，但剛拿下金球獎的美洲原住民演員莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）未能以「花月殺手」入圍，多家媒體大呼「震驚」。

另外，馬丁史柯西斯也沒能入圍本屆最佳導演。

入圍 奧本海默 芭比

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