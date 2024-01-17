「孽子」電影版修復 導演爆孫叔叔是初代同志天菜

孫越在「孽子」飾演楊教頭，當年現身同志酒吧見習時還引起轟動。圖／國家影視聽中心提供

邵昕、蘇明明以及孫越主演經典同志 電影「孽子」即將進行數位修復，昨日舉辦記者會，導演虞戡平、演員蘇明明以及原著小說作者白先勇共同出席，虞戡平提到38年前找來邵昕、姜厚任等俊美男星演出，但到同志酒吧見習時，最受歡迎的竟然是已故資深男星孫越，「所有人都想不到，孫越叔叔怎麼會來這裡」。

孫越在「孽子」飾演帶領一群年輕男孩的「楊教頭」，雖然要首度挑戰同志角色，不過孫越一點也不介意，「他說演員就是什麼都要演，還說每個人心裡面都有男性與女性的靈魂，所以完全沒關係」，更笑說孫越的妻子當年有來片場探班，還在一旁笑說「不知道你也會這樣啊」，態度相當開放。虞戡平另提到當年找來一群年輕男演員演出，還先特別邀請他們到自己家裡，全部男生只穿內褲大方交流，「他們都覺得沒問題，可以坦然面對彼此」。

不過「孽子」作為首部同志電影，當年拍攝不易，更借不到原作的經典場景「新公園」拍攝，「重要的力量來自我不怕死的勇氣，還有白老師願意授權劇本、製片吳功鼎力相助」，更笑說當時在新聞局電檢時多達十餘次、更被剪11刀，其中有一段2個年輕男主角一起洗澡的戲更被全部剪光，不過隨著時代改變，「孽子」也已經成為一部經典，吳功更笑說：「當年我們也不會對同性戀題材有什麼排斥，沒想到新公園不准我們拍攝，但現在新公園也打來說要典藏『孽子』。」

白先勇已將「孽子」拍成電影、電視劇以及舞台劇 ，其中電視劇更一舉捧紅張孝全、楊祐寧以及范植偉，至今仍是經典，舞台劇版也好評不斷，他強調這是一個愛的故事，「最終還是講述人，只是愛的對象是同性而已，愛是不變的，是能夠天長地久的」。

導演虞戡平拍攝的故事背景，就是1986年當下的台北時空，透過電影畫面，意外紀錄1987年台灣政治解嚴前一年，整個社會能量瀕臨爆發前，一股蓄勢待發的不安與騷動。包括台北新公園（二二八 和平公園）等知名地標，和群眾能量、追求自由的蠢蠢欲動氛圍。