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TVB當家花旦暌違3年推新作 港台新名角飆戲觀眾「過癮」

記者楊起鳳／即時報導
昔日TVB當家花旦宣萱(中)睽違三年再度演出新作品。圖／三立提供
昔日TVB當家花旦宣萱(中)睽違三年再度演出新作品。圖／三立提供

三立都會台繼「親愛壞蛋」後，本週五(19日)晚間十點再推出全球獨家播出另一部家庭驚悚懸疑劇「誰殺了她」，這部跨國製作由李銘順、宣萱、温昇豪、徐彬、黃暄婷主演，都是台灣、香港新加坡三地實力派演員，也是昔日TVB當家花旦宣萱暌違三年後最新作品。

這部跨國製作「誰殺了她」主要描述一宗女高中生命案，讓完美家庭頓時破裂，也揭發了人性善惡，李銘順所飾演的父親為保名聲毀滅證據，母親宣萱一直認為家人就是她的一切，女兒過世後為引出兇手不惜以身試法，完全演活了一位母親失去女兒的痛，温昇豪則飾演一位神祕牧師。

預告片一推出後，觀眾就大呼「宣萱、李銘順、温昇豪聯手飆戲太過癮了！」、「港台新聯手，好讓人期待！」、「宣萱ㄟ，小時都看她港劇，回憶啊！」目前已53歲的宣萱也是凍齡女星，她曾是香港TVB電視台的當家花旦之一，演過不少膾炙人口的港劇，包括與古天樂合作演出的「尋秦記」、「刑事偵緝檔案」系列、「壹號皇庭」等，並得過不少電視大獎，也曾多次獲得香港年度最受歡迎電視劇女演員，已近三年沒有看到她新的電視作品。她表示這次拍完「誰殺了她」，當看到預告片時，都會起雞皮疙瘩。

金鐘影帝李銘順這次也改變戲路，飾演一位變態父親，原先美好家庭關係，直到女兒慘遭殺害後，開始產生了裂痕，對李銘順最大考驗的一場戲，就是看著直播主女兒自慰劇情，黑暗無比。而温昇豪飾演牧師，但他卻認為自己身體裡住著魔鬼，温昇豪表示拍這檔戲在新加坡待了二個月，就是去年的三月到五月，然後他跟李銘順本來就很熟，所以對戲完全沒問題，他記得當時拍這部戲時，有段時間李銘順他在台灣拍，温昇豪在新加坡拍，直到李銘順回去拍攝才繼續合作，「我們還找時間一起打高爾夫球。」

温昇豪跟宣萱是第一次合作，「她很nice，我們聊天聊得非常開心！」他們一直到現在都還有聯繫，是一個很開心的跨國合作機會，而温昇豪今(16日)將啟程前往新加坡，參加該劇首映會。

李銘順(左)和宣萱(右)合作演出夫妻。圖／三立提供
李銘順(左)和宣萱(右)合作演出夫妻。圖／三立提供

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