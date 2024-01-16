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無交集頂流女神一夜牽線 虞書欣約唐嫣海釣互相關注了

記者杜沛學／台北即時報導
虞書欣出席微博之夜。(摘自微博)
虞書欣出席微博之夜。(摘自微博)

中國日前舉辦「微博之夜」活動，大咖雲集，還特別準備了讓明星玩交換禮物遊戲的環節，製造許多話題，其中以「繁花」熱播而出席的胡歌與唐嫣討論度最高，唐嫣抽中「蒼蘭訣」虞書欣特別準備的「機加酒海釣券」，意外促成兩位原本沒有交集的當紅女星互動，也被發現在這個活動之後，兩人開始互相關注對方的微博，粉絲們很期待唐嫣能去兌換獎品，與虞書欣一起出海釣魚。

虞書欣不只一次公開表示自己非常喜歡海釣，她更在微博之夜特製了一張卡片，上面寫著「定製海釣旅遊兌換券」、「海釣達人虞書欣的全面海釣策劃get！」結果被唐嫣抽中，因為原本兩人並不認識，唐嫣一開始茫然問主持人：「所以我要跟欣欣一起去嗎？」主持人回答她：「都可以。」後來虞書欣發文邀約：「期待和最可愛的汪小jia（汪小姐，唐嫣「繁花」角色名）唐嫣的海釣之約。」唐嫣則回覆了一個興奮表情的圖案，以示友好，後來兩人更互相關注。

另外，胡歌準備的環保筷禮物則被當紅小生白敬亭抽中，白敬亭當下非常開心，因自己最近也是「繁花」戲迷，還喊話希望可以在場內與胡歌當面認識、交換微信（通訊軟體），胡歌後來獲知白敬亭的心願，也大方答應。

唐嫣出席微博之夜。(摘自微博)
唐嫣出席微博之夜。(摘自微博)
虞書欣分享抽中及準備的禮物圖。(摘自微博)
虞書欣分享抽中及準備的禮物圖。(摘自微博)
胡歌出席微博之夜。(摘自微博)
胡歌出席微博之夜。(摘自微博)
白敬亭出席微博之夜。(摘自微博)
白敬亭出席微博之夜。(摘自微博)

胡歌 微博 繁花

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