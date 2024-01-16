經典名劇要角鬧翻多年竟再度同台 觀眾直呼：超意外

錢卓拉威爾森（左起）、賈斯汀錢伯斯、艾倫龐皮歐、凱薩琳海格與小詹姆斯匹金斯在本屆艾美獎頒獎典禮再度團聚。（摘自YouTube）

能夠製播快20年仍沒有要收攤跡象的劇集，數量並不多，顯得難能可貴。而曾經在全球各地掀起收視與討論熱潮的「實習醫生」，就是這樣的經典名劇，本屆艾美獎 適逢第75屆，也召集了好幾齣名劇的主角們在頒獎典禮上再度聚首，其中也包括「實習醫生」。雖然這齣戲被頒獎典禮製作單位青睞、在節目中有特別的「團圓」橋段，一點也不讓人意外，觀眾看到曾經和「實習醫生」原創人鬧不愉快，走人之後還曾隔空交火的凱薩琳海格出現在這個橋段之中，才真的大吃一驚，直呼：「不敢相信。」

凱薩琳海格曾因「實習醫生」獲艾美獎最佳戲劇影集女配角，隔年卻坦言自己不想再被提報角逐，因為她「沒有值得參賽的表現」，暗指主要負責編劇統籌的原創人香妲萊姆絲沒有給她什麼好的情節，使她拿不出好的演出。這下子香妲被惹火，凱薩琳剛好也有重返電影圈的機會，沒多久就退出的「實習醫生」演出陣容，多年來雙方也沒有太多「大和解」的機會。