不忍了 被安珀牽連戲分大減 水行俠男星稱原版比較好

杜夫朗格在「水行俠」續集的戲分也比原先劇本上的砍了不少。圖／摘自IMDb

還在全球各地上映中的「水行俠 失落王國」，雖然與首集的票房有相當大的落差，卻在一整年來的DC英雄片中，表現穩坐第一，不但美國與全球票房都已經超越「閃電俠」、成為DC英雄近期最賣座的電影，也因為該片之後DC英雄宇宙即將重啟，至少畫下一個不特別慘淡的句點，不像漫威 最近一部電影「驚奇隊長2」，還締造了漫威史上在北美的最差票房數字，連1億美元都未達標。

儘管「水行俠 失落王國」的北美反應不算特別出色，在美國以外還不太差，但原本也許有可能更好？片中扮演澤貝爾國王涅羅斯的杜夫朗格，在受訪時透露該片本來的劇本非常好，自己的戲分更多，女主角安珀赫德的戲分也更重。然而後來電影公司決定重拍部分內容，來講一個稍微有些不同的故事，杜夫形容：「這有點取巧，畢竟不可能重拍整部電影。」大家都聽得出他的弦外之音：把安珀赫德與他的戲分砍掉大半，片子反而扣分了。

為何杜夫朗格會受到安珀赫德的拖累？他在片中的角色正是安珀扮演的梅拉的父親，自然不少段落都跟這位戲裡的女兒綁在一起，偏偏安珀與前夫強尼戴普離婚鬧到打官司，她堅稱他是家暴 男，打誹謗官司的結果卻是她需要賠償他的金額比他要給她的多好幾倍，等於慘遭打臉，強尼的影迷也都堅持電影公司應該要換角，電影公司目前的處置是設法讓她盡可能少出現，杜夫朗格也連帶被砍了不少戲。