泰勒絲和男友婚前協議談不攏？他說聖誕當天很不開心

泰勒絲（左）與崔維斯凱爾西的第一場大吵，成為八卦刊物的封面故事。圖／摘自Star

當紅話題女王泰勒絲 ，和美式足球 堪薩斯城酋長隊的邊鋒崔維斯凱爾西，這段橫跨演藝界與體育圈的戀情，還在各方眼前上演，當事人卻驚傳已經有過爭執，不再像過去幾個月都是甜蜜、開心？針對八卦刊物稱泰勒絲與崔維斯凱爾西已有了彼此之間不愉快、吵架的經驗，她照例不會予以任何回應，倒是他並不避諱在podcast節目上坦承去年的聖誕當天，原本該開心卻很不開心，就算泰勒絲滿心期待跟他要共度，卻因為當天他們隊在球場上表現不佳，讓他心情掉到谷底，連帶對她也無心理會。

專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，稱泰勒絲與崔維斯凱爾西為了簽不簽婚前協議，鬧得不愉快。泰勒絲最新估計是身家已達11億美元，崔維斯凱爾西儘管經濟狀況並不太差，相較於平民百姓絕對稱得上富有，比起超級富婆泰勒絲，就真是小巫見大巫。泰勒絲要是真的嫁了崔維斯，而兩人沒能白頭偕老，又沒簽婚前協議保障自身的財富，資產就會嚴重縮水。

可是根據「國家詢問報」，崔維斯凱爾西也是自尊心極強，覺得泰勒絲若真的要簽婚前協議，就是對他不信任，知情人士透露，在崔維斯的想法中，如果真的要結婚，就是一輩子的事，他不會馬虎看待，也對這些觀念既頑固又堅持不變，泰勒絲一時之間要使他改換想法，恐怕沒那麼容易，而她過去曾經那麼多次愛昏頭，卻也從未真的走進婚姻，顯然在真正要緊的事項上，還是不會讓感情壓倒理智。

對於「婚前協議談不攏」，泰勒絲和崔維斯都沒有承認，崔維斯只承認去年聖誕當天過得很不好。泰勒絲那天也是出現在球場的VIP室，偏偏崔維斯和其他的酋長隊球員都表現不佳，崔維斯無心再管泰勒絲的心情，讓她也感到莫名其妙又不開心，兩人為此起了第一場爭執。所幸這場爭吵沒有嚴重到讓戀愛都談不下去，不過崔維斯和泰勒絲的交往有可能影響到他的球場表現，才是他需要設法克服的，不然感情恐怕難以長久。