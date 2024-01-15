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經5輪投票 吳慷仁擊敗梁朝偉 獲香港電影評論學會大獎影帝

中央社台北15日電
「香港電影評論學會大獎」得獎名單公布，金馬影帝吳慷仁以「但願人長久」獲得影帝，打敗梁朝偉等競爭者，並歷經5次投票才勝出。（中通社資料照）
「香港電影評論學會大獎」得獎名單公布，金馬影帝吳慷仁以「但願人長久」獲得影帝，打敗梁朝偉等競爭者，並歷經5次投票才勝出。（中通社資料照）

第30屆「香港電影評論學會大獎」得獎名單公布，金馬影帝吳慷仁以「但願人長久」獲得影帝，打敗梁朝偉等競爭者，並歷經5次投票才勝出，是各獎項中評選過程最激烈的。

根據香港電影評論學會網站，香港電影評論學會14日歷經長達10小時的激烈討論及3輪投票，選出了第30屆「香港電影評論學會大獎」的5個獎項及8部推薦電影。

所有獎項中，「最佳男演員」的評選過程最為激烈。「年少日記」的黃梓樂、「但願人長久」的吳慷仁、「第八個嫌疑人」的大鵬、「金手指」的梁朝偉、「命案」的楊樂文和林家棟，各有支持者，經過5次投票表決，每次淘汰得票最低者，最終由吳慷仁脫穎而出，奪得香港電影評論學會大獎影帝殊榮。

香港電影評論學會給出的得獎理由是：「吳慷仁從語言掌握到消瘦輪廓，動靜神髓活現一個來自湖南、勞動階層並長年吸毒的漂泊男性形象。最初與兩個小女兒親切互動，中段尊嚴失落，毒癮發作時和青春期長女肢體衝突，到垂垂老矣渴望與女兒修補關係，他演來皆絲絲入扣，是貫穿全片的靈魂。」

其他得獎名單包括：「最佳女演員」在歷經4次評選後，由「白日之下」的余香凝奪得影后寶座；「最佳電影」由「命案」獲獎；「最佳編劇」由祝紫嫣憑自編自導兼自演的首部劇情長片「但願人長久」獲獎；「最佳導演」則由執導「第八個嫌疑人」的李子俊獲獎。

香港電影評論學會表示，符合候選標準的香港電影共50部，必須是2023年曾在香港戲院作首輪公開售票放映，並於一星期內上映不少於5場。最後環繞討論的佳作，主要為10至12部。

吳慷仁去年11月才以「富都青年」一片奪得第60屆金馬獎最佳男主角，這次在香港擊敗擁有3項金馬影帝和坎城影展最佳男主角的梁朝偉，引發話題。

香港 梁朝偉 投票

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