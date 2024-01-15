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蕭薔秀一手好字 與胡歌「同框」做環保

記者陳慧貞／即時報導
蕭薔為胡歌掛帥的環保節目「一路前行」MV海報題字。圖／珍世美學慈善基金會提供
蕭薔為胡歌掛帥的環保節目「一路前行」MV海報題字。圖／珍世美學慈善基金會提供

台灣第一美女的蕭薔人美心美，熱愛書法，長期投入公益，照護弱勢，她的好友中國大陸製作人、演員陳龍，日前邀她為胡歌掛帥的環保節目「一路前行」MV海報題字，氣勢磅礡的題字，讓海報畫龍點睛，蕭薔表示：「為自然環境保護盡一份心力，很榮幸」。

胡歌近來因為主演王家衛執導的電視劇「繁花」再度爆紅，他和陳龍、劉濤上山下海拍攝的環保紀實節目「一路前行」也受到相當注目。推出以來引起諸多環保議題討論，三位主持人橫跨半個中國拍攝紀錄海洋、沙漠、高山的受損與急需修復的地方，大明星引領前行引發關注。

「一路前行」環保議題發燒，受到各方關注，除了周深演唱主題曲爆紅，於日前又推出MV，由胡歌、劉濤、陳龍演唱，MV發行之前陳龍特邀好友蕭薔題字，優美的字跡與環保節目節目結合，成為美事一樁。日前甘肅地震蕭薔也獻出愛心賑災物資。

多年來蕭美人公益從不落人後，兩岸各地有苦難、有災情，她和她的珍世美學慈善基金會永遠第一時間將物資、金援到位。蕭薔表示，重大災情、婦女就業、偏鄉學童輔助，是她基金會主要的工作目標也是她念茲在茲必須執行的要務。

陳龍身為「一路前行」節目發起人之一，他和胡歌因為合作「琅琊榜」成為好友。陳龍飾演大將軍蒙摯一角，在觀眾心中留下深刻印象。

蕭薔寫了一手好字。圖／珍世美學慈善基金會提供
蕭薔寫了一手好字。圖／珍世美學慈善基金會提供

胡歌 劉濤 就業

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