開拍前才說不演？ 于正開罵「周芷若」祝緒丹人品差…

祝緒丹遭到于正暗諷不講誠信、人品差。（取材自微博）

在2019年版「倚天屠龍記」中飾演周芷若的大陸女星祝緒丹，近日遭到知名製作人于正發文暗諷，「一個演員人品如此之差，如此不講誠信，以後怎麼混？」嘉行工作人員回覆，「她一下被女主角的機會沖昏了頭」。

近日，于正出現在新劇「五福臨門」的定妝直播當中，談到了這部劇幕後許多細節。他在直播中回應了換角一說，點名有女演員臨時跑路，引發熱議。

于正透露，有位女星當初主動找到自己，希望能夠出演其中的一位配角，並表示自己為此推掉了另一部劇的女一。但「臨開拍前突然人沒了，非常嚇人」。于正稱，她轉頭去演了另一部戲的女一，後來是吳宣儀義氣救場，才解除危機。

于正怒罵，「一個演員人品如此之差，如此之不講誠信，以後怎麼混？」于正還強調，「連她公司都不站她。」

于正還曬出與祝緒丹經紀公司的對話記錄，證明是祝緒丹的錯。記錄顯示，嘉行二把手趙若堯安撫于正，表示是祝緒丹太想要機會，所以一時糊塗了，希望于正不要放在心上。

不過，有網友爆料，當初祝緒丹答應接女配，是因為于正說女主是古力娜扎，但後來女主定的是從來沒有演過女一的盧昱曉，她於是在未簽訂合同情況下提出辭演。

還有網友覺得，祝緒丹的經紀人太會甩鍋了，演員臨時爽約棄演，不是演員一個人能決定的。

于正和網友們吵得火熱，相關話題還因此上了熱搜，但祝緒丹似乎未受影響，發了一組自拍美照。