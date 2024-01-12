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「繁花」爆火被侵權 律所嚴正聲明：立即停止/下架侵權行為

記者黃國樑／即時報導
由香港導演王家衛執導的「繁花」電視劇劇照。（取材自微博）
由香港導演王家衛執導的「繁花」電視劇劇照。（取材自微博）

由於香港導演執導的電視劇「繁花」在中國熱播，出現了各種藉「繁花」之名或劇中元素，進行商業行銷的侵權行為，「繁花」電視劇的官方微博昨轉發了委託律師發布的嚴格聲明，嚴肅要求：相關方立即停止/下架針對該劇及委託人的侵權與不正當競爭行為。

該劇官微上先感性寫下一句謝辭：「感謝大家一路喜愛與陪伴。今後歡迎大家共同監督，共同守護。「繁花」不負相遇！ 」其下即附上一張由北京韜安律師事務所的嚴正聲明。

聲明中指出：委託人系電視劇「繁花」的出品方與唯一版權方，擁有該劇完整的智慧財產權和授權權利。委託人與本律師注意到，部分商家與市場經營主體，以攀附該劇熱度及委託人商譽為目的，在未與委託人溝通並取得授權許可的情況下，擅自利用該劇名稱、角色稱謂、台詞、場景、道具名稱、海報及相關設計作品等元素進行商業行銷推廣活動，引發市場混淆，誤導大眾認為該等主體與我委託人存在商業合作，嚴重侵害委託人的智慧財產權並擾亂正常市場秩序。

針對上述情況，在此鄭重聲明並預警：

1、請相關方立即停止/下架針對該劇及委託人的侵權與不正當競爭行為；

2、委託人及本律所已完成針對既有典型侵權行為的證據保全，並啟動持續的侵權監測，對於商業意圖明顯、情節嚴重的侵權主體，將啟動法律手段(包括但不限於行政投訴、民事訴訟索賠)權益。

聲明共列了5點相關法律行動，但主要訴求集中在前2點。第3點表明希望各界媒體、商家、觀眾、網友提供相關侵權線索；第4點則是說明若有市場主體有意取得「繁花」的關聯授權合作，可與委託人指定的聯繫人接洽溝通；第5點則是說明侵權舉報線索與商業合作各自的郵箱。

每日經濟新聞報導稱，根據先前媒體報導，在熱播劇「繁花」大火之後，上海黃河路、進賢路成了網紅打卡地，可定製胡歌同款西服的寧波一裁縫店電話被打爆，至真園原型酒店顧客爆滿，和平飯店同款套房人民幣1.68萬一晚，排骨年糕、寶總泡飯等劇中美食的銷量都得到大幅提升…………更別說「繁花」小說本身了。這幾天，出版社的朋友大都一臉無奈：書還沒到倉庫，就被相關管道一搶而空，說是洛陽紙貴，一點也不誇張。

報導稱，「繁花」強大的「帶貨能力」不僅實現了劇集週邊商業的巨大成功，也讓一些社會商家在未經許可的情況下，開展和電視劇內容相關的商業營銷推廣活動，希望透過攀附劇名、角色或台詞等熱門元素，搭上電視劇的順風車，蹭上「繁花」的火爆流量。為此，劇方於第一時間發布嚴正聲明，表示「歡迎大家共同監督，共同守護」，並將對情節嚴重的侵權主體啟動法律手段進行維權。

北京韜安律師事務所受「繁花」電視劇委託，發出對侵權行為的嚴正聲明。（取材自微博）
北京韜安律師事務所受「繁花」電視劇委託，發出對侵權行為的嚴正聲明。（取材自微博）

繁花 香港 微博

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