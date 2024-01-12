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周慧敏遭爆離婚「淨身出戶」現蹤台灣全說了

記者梅衍儂／即時報導
周慧敏保養相當好，一雙美腿超吸睛。圖／REVITAL莉薇特麗提供
周慧敏保養相當好，一雙美腿超吸睛。圖／REVITAL莉薇特麗提供

周慧敏和倪匡兒子倪震結婚15年，日前卻驚傳她被「淨身出戶」，她今（12）日來台出席保養品活動，被問到婚變一事直言：「見怪不怪，很多炒作的新聞，時間過了總會證明一些事情。」還大方放閃表示來台3天老公每天傳5、60封簡訊、自拍給她，感情好得很。

周慧敏10日來台，今天活動結束後晚上就要奔回香港，她歸心似箭，是為了家中生病的老貓，「因為我想念貓貓，我先生說我不在好像貓貓都沒有動力了。」老公是不是也因她不在身邊而沒動力？她笑說：「他還好啦！他可以獨佔貓貓，每天都傳很多貓咪跟他自己的照片給我。」但她忙到回飯店才看到訊息，也沒多回甜言蜜語，只對照片按愛心。

她透露，每天會對老公說「我很喜歡你」，對方會回「謝謝」，不過細問夫妻之間有無肉麻互動，她連忙求饒「可以了可以了」，經不住眾人好奇，她才害羞說：「我是很愛刪除照片的人，但是他的照片我都會存下來，算是甜蜜的行動吧！」

她和倪震前幾天過15周年「水晶婚」，老公堅持每年手寫卡片給她，「我們有共識不要每年都去找禮物，我很怕儀式感，我有問他我要不要報答你、孝敬你，他想一想說『你不要生病就好了』。」笑說因為自己生病是老公在辛苦照顧。

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