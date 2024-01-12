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小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

記者杜沛學／台北即時報導
林奕嵐(左)與伊能靜的兒子「小哈利」庾恩利是好友，兩人一同遊歐洲。圖／周子娛樂提供
林奕嵐(左)與伊能靜的兒子「小哈利」庾恩利是好友，兩人一同遊歐洲。圖／周子娛樂提供

「小王祖賢」林奕嵐去年以「她和她的她」拿下金鐘獎迷你劇集最佳新人獎，日前終於放長假，飛到美國跟歐洲充電，也是她時隔8個月再次見家人。充電完畢的林奕嵐正在準備過年後的海外電影與影集前製工作，期待今年帶來更多作品，「希望這一年有更多新的嘗試，讓大家見到更多不一樣的我」。

林奕嵐因為工作滿檔跟家人分開長達8個月，終於在去年耶誕節飛美國與家人團聚，提到在美國發生印象深刻的事情，林奕嵐感性說道：「這是我第一次跟家人分開這麼久，我跟我妹一見面就抱著彼此哭了，還被媽媽笑說是愛哭鬼。」以前媽媽很常在家燉雞湯給她補身體，終於喝到媽媽燉的湯，林奕嵐才發現有多麼思念媽媽的味道。

因為朋友們都在歐洲留學，林奕嵐假期的另一部分則是與朋友們遊歷巴黎和瑞士，回憶起在橘園美術館欣賞藝術品，林奕嵐興奮表示：「我很喜歡在美術館給人靜謐的感覺，讓人很安心，加上我也很喜歡畫畫，所以每次出遊都會先去拜訪美術館。」

此外，林奕嵐在傍晚的細雨中與朋友在Tuileries Garden（杜樂麗花園）享受野餐的美好時光，「坐在公園的一角，吃著買來的食物，看著前方的羅浮宮，感覺生活很愜意」。

林奕嵐與朋友們還逛了許多的耶誕市集，每天步行2萬步，期望能抵銷每天早餐享用可頌所帶來的肥胖罪惡感。林奕嵐說：「我滿喜歡巴黎的陰天，很有氛圍感，連雨也是柔柔的，很浪漫。」被問到這趟旅程有沒有豔遇？林奕嵐大笑回應：「對欸！這趟旅程完全沒有豔遇，我是不是不漂亮了？」

被問到這趟旅程有沒有豔遇？林奕嵐大笑回應：「對欸！這趟旅程完全沒有豔遇，我是不是不漂亮了？」她分享的旅遊照中，依偎在一位男友人身旁，此人則是她的好閨密、伊能靜的兒子「小哈利」庾恩利。

林奕嵐跟朋友在Tuileries Garden野餐。圖／周子娛樂提供
林奕嵐跟朋友在Tuileries Garden野餐。圖／周子娛樂提供
林奕嵐在橘園美術館欣賞藝術品。圖／周子娛樂提供
林奕嵐在橘園美術館欣賞藝術品。圖／周子娛樂提供
林奕嵐(右)跟妹妹從小感情就很好。圖／周子娛樂提供
林奕嵐(右)跟妹妹從小感情就很好。圖／周子娛樂提供

美術館 哈利 耶誕節

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