寇乃馨揭14年前逼婚真相 花40萬收服黃國倫

黃國倫得到夢想中的吉他，失而復得又驚又喜。圖／寇乃馨提供

寇乃馨和黃國倫結婚14年，寇乃馨日前在臉書 分享當年的「逼婚」經過，寇乃馨受訪笑說，其實她並不急著結婚，但父母擔心黃國倫不想定下來，為了讓父母放心，且媒體也關注兩人婚事，於是她利用黃國倫心愛的2把吉他，巧妙提點對方「美好的事物不珍惜就會失去」，黃國倫頓悟後立即展開行動，才終於抱得美人歸。

寇乃馨說，當年和黃國倫認愛後，頻被媒體追問何時結婚，「家父每天看報紙很不開心，問我黃國倫對妳是什麼態度，他到底要不要娶妳，其實我是不急，但我爸媽很擔心。」當時黃國倫看中了2把吉他，但一把要價20萬，黃國倫看了2、3個月，還是捨不得下手，寇乃馨看在眼裡，決定買下吉他送給黃國倫當聖誕禮物，並請老闆幫她保密，黃國倫隔天好不容易下定決心，卻發現已經有人買走，「他問老闆是誰買的？老闆說不能講，他覺得買的人一定跟他有仇，買一把就算了，還兩把都買走。」

後來聖誕派對上黃國倫根本無心參加，直到朋友拿出他心心念念的吉他，黃國倫才知道是買主正是寇乃馨，寇乃馨告訴他，如果美好的事物不珍惜，很容易就會失去，黃國倫一點就通，先是請寇家爸媽吃飯，90度鞠躬請對方把女兒嫁給他，再來畫了寇乃馨自畫像，上面寫「Marry Me」求婚，結果字還拼錯，把「Marry」拼成「Merry」，最後在香港 買鑽戒唱情歌，才終於讓寇乃馨點頭答應。