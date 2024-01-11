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IU新髮色曝光 超仙「粉金髮」亮相 網猜回歸日期近了

編輯蔡欣妤／即時報導
圖／擷自<a href='https://www.instagram.com/dlwlrma/' target=_blank>instagram</a>
圖／擷自instagram

「國民妹妹」IU（李知恩）今日上午出發前往義大利米蘭出席活動，令人驚喜的是，IU頂著全新髮色亮相，也讓粉絲瘋猜似乎是回歸日期近了。

IU去年透露正在籌時新專輯，距離上次發行作品已有兩年之久，她也透露新歌MV是與BTS成員V一起完成，預計會在今年上半年公開。

自2020年受邀成為GUCCI品牌代言人的她，今早現身仁川機場，準備前往義大利米蘭出席活動。近年都以黑髮示人的她，最後一次染髮是2019年〈Blueming〉時期的藍紫髮，暌違近三年IU換上新髮色，以超仙的「粉金髮」亮相，她搭配黑色毛帽、卡其色大衣與黑色長靴，整體造型看上去率性又俐落。她之後也在IG分享新自拍，立刻引來粉絲留言討論，大讚新髮色非常適合她。

義大利 GUCCI BTS

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