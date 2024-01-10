Angelababy「軟封殺」沒事了？ 新劇「相思令」傳2月開播

宋威龍在「相思令」中扮相帥氣。(取材自微博)

大陸知名女星Angelababy 去年因為在巴黎看了Lisa的「瘋馬秀」，傳出遭到軟封殺，不只沒有代言、活動，連參加多年的「奔跑吧」都被除名。近日，有傳她主演的電視劇「相思令」下月將開播，有網友樂觀「她有望解封」。

據悉，「相思令」是一部古裝宅鬥劇，在劇中出演女主角的Angelababy，人設非常勵志，演技也有很大的表現空間。劇情講述擁有雙重身分的焱南城邦君家長女「君綺羅」（Angelababy飾），和北泫城邦玄部首領「玄烈」（宋威龍飾）帶著不同目的一起北上，過程中兩人彼此試探又相互防備，一起經歷生死的故事。

Angelababy在劇中將挑戰雙重身分的劇情設定，女扮男裝無疑是一大亮點。

Angelababy與宋威龍這對俊男美女組合，雖然一度被網友質疑「女大男小」沒有CP感，但在預告釋出後，兩人演出愛而不得的虐戀感，馬上消彌疑慮。