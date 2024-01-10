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「鷹眼」形象大毀 新歡被爆是重罪犯 曾嗆媽是「蠢貨」

記者陳建嘉／即時報導
傑瑞米雷納這一整年都在努力調養，曾經出席迪士尼影音平台的活動。（路透資料照片）
傑瑞米雷納這一整年都在努力調養，曾經出席迪士尼影音平台的活動。（路透資料照片）

52歲「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）不僅曾入圍奧斯卡獎，更演過無數賣座動作片，並在漫威電影宇宙飾演神射手「鷹眼」，還曾推出個人影集，去年遭遇車禍後重新出發過程勵志，最近卻傳出形象重挫，不僅被爆出與一名前科犯從砲友身分譜出戀曲，還曾罵對方的母親是「該死的蠢貨」。

根據「每日郵報」指出，傑瑞米去年8月在當地一家俱樂部認識34歲美髮師Amber Monson，兩人一開始原本是砲友關係，後來升格為戀人，女方同父異母的哥哥傑森Jason Nelms爆料，傑瑞米會傳下體照給妹妹，而妹妹還會拿給母親和阿姨看，即使關係有一言難盡，傑瑞米還曾邀請女友和家人一起到價值260萬元的豪宅作客。

去年11月，傑瑞米邀請女方家人到自己的湖邊豪宅，傑森當時表示當下路況不佳且道路結冰，當時車內還有母親和朋友等三人，他們完全失去方向。沒想到，傑森打電話給傑瑞米求救後，傑瑞米竟脫口罵：「你們這群該死的蠢貨到底在幹嘛？你們三個人之中就沒有人有腦袋嗎？」當下讓傑森非常傻眼，最後由傑瑞米的姪子出來接應才順利抵達，進屋後則發現傑瑞米正在酒醉。傑森提到媽媽的朋友上前伸手釋出善意時，傑瑞米同樣不領情，讓雙方再度起口角。

只是到了最後，當一行人準備離開之際，傑瑞米的姪子跑來火上澆油說：「嘿，如果你道歉，一切都會沒事。」媽媽則傻眼回應：「道歉？你想讓我們道歉嗎？認真嗎？」傑森表示傑瑞米像對屎一樣對待他們。

此外，美髮師Amber也被起底，消息指出她曾犯下逃逸、使用致命武器傷害、襲擊以及持有贓車等四項重罪，將在監獄服刑24至60個月，最近因違反緩刑規定遭捕，但隨後又被釋放，是一名不擇不扣的重罪犯。然則到目前為止，傑瑞米都沒回應這些傳言。

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