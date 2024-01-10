演員工會獎入圍公布 奧本、芭比再領先 李奧意外落馬

席尼墨菲主演「奧本海默」再度入圍演員工會獎影帝。(圖／UIP提供)

被稱為好萊塢演員業界指標的2024年演員工會獎公布入圍 名單，基本上雖與金球獎名單大致相同，但也爆出不少意外，電影類繼續由兩強「Barbie芭比 」、「奧本海默 」入圍4項，席尼墨菲、瑪格蘿比、萊恩葛斯林以及小勞勃道尼等人再度入圍，不過「花月殺手」李奧納多狄卡皮歐首度掉出榜外，令人訝異。

在演員工會獎的「最佳整體演出獎」，除了「Barbie芭比」、「奧本海默」之外，另有「花月殺手」、「American Fiction」以及「紫色姐妹花」，影集類則由「繼承之戰」最終季獲得5項提名居冠，「泰德拉索：錯棚教練趣事多」、「大熊餐廳」、「最後生還者」分別以4項提名居次。

除了李奧納多之外，意外沒擠進入圍名單的人還有「之前的我們」葛麗塔李、「五月的你，十二月的她」查爾斯梅爾頓、茱莉安摩爾、「可憐的東西」馬克魯法洛，被認為可能影響入圍奧斯卡獎。2024年美國演員工會獎頒獎典禮將於2月24日舉行，並將首度在Netflix直播。

●第30屆美國演員工會獎（SAG Awards）入圍名單：

電影類

最佳整體演出

「American Fiction」

「Barbie芭比」

「紫色姐妹花」

「花月殺手」

「奧本海默」

最佳男主角

「大師風華：真愛樂章」布萊德利庫柏

「魯斯汀」柯爾曼多明戈

「滯留生」保羅賈麥蒂

「奧本海默」席尼墨菲

「American Fiction」傑佛瑞萊特

最佳女主角

「泳不放棄」安妮特班寧

「花月殺手」莉莉葛萊史東

「大師風華：真愛樂章」凱莉穆里根

「Barbie芭比」瑪格蘿比

「可憐的東西」艾瑪史東

最佳男配角

「American Fiction」斯特林·K·布朗

「可憐的東西」威廉達佛

「花月殺手」勞勃狄尼洛

「奧本海默」小勞勃道尼

「Barbie芭比」萊恩葛斯林

最佳女配角

「奧本海默」艾蜜莉布朗

「紫色姐妹花」丹妮爾布魯克斯

「法拉利」潘妮洛普克魯茲

「泳不放棄」茱蒂佛斯特

「滯留生」達芬喬伊藍道夫

最佳特技整體演出

「Barbie芭比」

「星際異攻隊3」

「印第安納瓊斯：命運輪盤」

「捍衛任務4」

「不可能的任務：致命清算 第一章」

電視類

戲劇類影集最佳整體演出

「王冠」

「鍍金年代」

「最後生還者」

「晨間直播秀」

「繼承之戰」

喜劇類影集最佳整體演出

「小學風雲」

「殺手進城」

「大熊餐廳」

「破案三人行」

「泰德拉索：錯棚教練趣事多」

戲劇類影集最佳男演員

「繼承之戰」布萊恩考克斯

「晨間直播秀」比利庫達普

「繼承之戰」基倫考克金

「繼承之戰」馬修麥費狄恩

「最後生還者」佩德羅帕斯卡

戲劇類影集最佳女演員

「晨間直播秀」珍妮佛安妮斯頓

「王冠」伊莉莎白戴比基

「最後生還者」貝拉拉姆齊

「頭號外交官」凱莉羅素

「繼承之戰」莎拉史努克

喜劇類影集最佳男演員

「泰德拉索：錯棚教練趣事多」布雷特戈德斯坦

「殺手進城」比爾哈德

「泰德拉索：錯棚教練趣事多」傑森蘇戴西斯

「大熊餐廳」傑瑞米艾倫懷特

「大熊餐廳」艾邦摩斯貝克許

喜劇類影集最佳女演員

「漫才梅索太太」瑞秋布羅斯納安

「漫才梅索太太」艾利克斯布斯汀

「小學風雲」昆塔布倫森

「大熊餐廳」阿尤艾德維利

「泰德拉索：錯棚教練趣事多」漢娜沃丁厄姆

電視電影或迷你劇集最佳男演員

「同路人」麥特波莫

「冰血暴」喬漢姆

「執法者：巴斯里夫斯」大衛歐洛沃

「Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie」東尼沙霍柏

「怒嗆人生」史蒂芬元

電視電影或迷你劇集最佳女演員

「無痛殺手」烏佐阿杜巴

「最美麗的小事」凱薩琳哈恩

「化學課」布莉拉森

「亂世微光」貝兒寶利

「怒嗆人生」黃艾莉

電視影集類最佳特技整體演出

「殺手進城」

「怒嗆人生」

「亞蘇卡」

「最後生還者」