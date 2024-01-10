黑豹母后獲頒奧斯卡主席獎 期許有色人種有更多機會

美國影藝學院今天將奧斯卡榮譽獎頒給美國女星安琪拉貝瑟，表彰她詮釋搖滾巨星蒂娜透娜以及在電影「黑豹2：瓦干達萬歲」扮演王太后等令人印象深刻的角色。（路透）

美國影藝學院 今天將奧斯卡榮譽獎頒給美國女星安琪拉貝瑟，表彰她詮釋搖滾巨星蒂娜透娜以及在電影「黑豹2：瓦干達萬歲」扮演王太后等令人印象深刻的角色。

路透社報導，喜劇演員梅爾布魯克斯（Mel Brooks）也獲頒奧斯卡榮譽獎項「主席獎」（Governors Awards），李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、布萊德利庫柏（Bradley Cooper）和娜塔莉波曼（Natalie Portman）等頂尖明星都出席這場頒獎典禮。

安琪拉貝瑟（Angela Bassett）上台領獎時，向10位曾獲得奧斯卡金像獎的非裔女性致敬，並念出每位獲獎者的名字，還表示她希望電影產業能為有色人種提供更多機會。

65歲的安琪拉貝瑟說：「我祈禱我們能夠讓這個產業變得更加豐富、具有前瞻性和包容性。歸根究柢，我們都只是想有機會做偉大且有意義的工作。」

安琪拉貝瑟曾兩度入圍 奧斯卡。1993年她在傳記電影「與愛何干」（What's Love Got to Do with It）飾演蒂娜透娜（Tina Turner），以及2022年在「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）中演出拉瑪達王太后（Queen Ramonda）。

安琪拉貝瑟和其他獲獎者由美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）理事會選出，美國影藝學院將於3月頒發今年的奧斯卡獎 。

現年97歲的梅爾布魯克斯除了是喜劇演員，還身兼編劇與導演，他的職業生涯始於為席德西澤（Sid Caesar）1950年代電視節目編寫段子，之後執導「閃亮的馬鞍」（Blazing Saddles）和「新科學怪人」（Young Frankenstein）等電影。

他曾以1967年電影「製片人」（The Producers）拿下奧斯卡最佳原創劇本獎，後來這部片改編成百老匯音樂劇「金牌製作人」，廣受好評。