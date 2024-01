黑豹母后獲頒奧斯卡主席獎 期許有色人種有更多機會

美國影藝學院今天將奧斯卡榮譽獎頒給美國女星安琪拉貝瑟,表彰她詮釋搖滾巨星蒂娜透娜以及在電影「黑豹2:瓦干達萬歲」扮演王太后等令人印象深刻的角色。(路透)

美國影藝學院 今天將奧斯卡榮譽獎頒給美國女星安琪拉貝瑟,表彰她詮釋搖滾巨星蒂娜透娜以及在電影「黑豹2:瓦干達萬歲」扮演王太后等令人印象深刻的角色。

路透社報導,喜劇演員梅爾布魯克斯(Mel Brooks)也獲頒奧斯卡榮譽獎項「主席獎」(Governors Awards),李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、布萊德利庫柏(Bradley Cooper)和娜塔莉波曼(Natalie Portman)等頂尖明星都出席這場頒獎典禮。

安琪拉貝瑟(Angela Bassett)上台領獎時,向10位曾獲得奧斯卡金像獎的非裔女性致敬,並念出每位獲獎者的名字,還表示她希望電影產業能為有色人種提供更多機會。

65歲的安琪拉貝瑟說:「我祈禱我們能夠讓這個產業變得更加豐富、具有前瞻性和包容性。歸根究柢,我們都只是想有機會做偉大且有意義的工作。」

安琪拉貝瑟曾兩度入圍 奧斯卡。1993年她在傳記電影「與愛何干」(What's Love Got to Do with It)飾演蒂娜透娜(Tina Turner),以及2022年在「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)中演出拉瑪達王太后(Queen Ramonda)。

安琪拉貝瑟和其他獲獎者由美國影藝學院(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)理事會選出,美國影藝學院將於3月頒發今年的奧斯卡獎 。

現年97歲的梅爾布魯克斯除了是喜劇演員,還身兼編劇與導演,他的職業生涯始於為席德西澤(Sid Caesar)1950年代電視節目編寫段子,之後執導「閃亮的馬鞍」(Blazing Saddles)和「新科學怪人」(Young Frankenstein)等電影。

他曾以1967年電影「製片人」(The Producers)拿下奧斯卡最佳原創劇本獎,後來這部片改編成百老匯音樂劇「金牌製作人」,廣受好評。