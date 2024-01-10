我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關係緊張之際 微軟北京實驗室面臨質疑

阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」

黑豹母后獲頒奧斯卡主席獎 期許有色人種有更多機會

中央社洛杉磯9日綜合外電報導
美國影藝學院今天將奧斯卡榮譽獎頒給美國女星安琪拉貝瑟，表彰她詮釋搖滾巨星蒂娜透娜以及在電影「黑豹2：瓦干達萬歲」扮演王太后等令人印象深刻的角色。（路透）
美國影藝學院今天將奧斯卡榮譽獎頒給美國女星安琪拉貝瑟，表彰她詮釋搖滾巨星蒂娜透娜以及在電影「黑豹2：瓦干達萬歲」扮演王太后等令人印象深刻的角色。（路透）

美國影藝學院今天將奧斯卡榮譽獎頒給美國女星安琪拉貝瑟，表彰她詮釋搖滾巨星蒂娜透娜以及在電影「黑豹2：瓦干達萬歲」扮演王太后等令人印象深刻的角色。

路透社報導，喜劇演員梅爾布魯克斯（Mel Brooks）也獲頒奧斯卡榮譽獎項「主席獎」（Governors Awards），李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、布萊德利庫柏（Bradley Cooper）和娜塔莉波曼（Natalie Portman）等頂尖明星都出席這場頒獎典禮。

安琪拉貝瑟（Angela Bassett）上台領獎時，向10位曾獲得奧斯卡金像獎的非裔女性致敬，並念出每位獲獎者的名字，還表示她希望電影產業能為有色人種提供更多機會。

65歲的安琪拉貝瑟說：「我祈禱我們能夠讓這個產業變得更加豐富、具有前瞻性和包容性。歸根究柢，我們都只是想有機會做偉大且有意義的工作。」

安琪拉貝瑟曾兩度入圍奧斯卡。1993年她在傳記電影「與愛何干」（What's Love Got to Do with It）飾演蒂娜透娜（Tina Turner），以及2022年在「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）中演出拉瑪達王太后（Queen Ramonda）。

安琪拉貝瑟和其他獲獎者由美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）理事會選出，美國影藝學院將於3月頒發今年的奧斯卡獎

現年97歲的梅爾布魯克斯除了是喜劇演員，還身兼編劇與導演，他的職業生涯始於為席德西澤（Sid Caesar）1950年代電視節目編寫段子，之後執導「閃亮的馬鞍」（Blazing Saddles）和「新科學怪人」（Young Frankenstein）等電影。

他曾以1967年電影「製片人」（The Producers）拿下奧斯卡最佳原創劇本獎，後來這部片改編成百老匯音樂劇「金牌製作人」，廣受好評。

奧斯卡獎 影藝學院 入圍

上一則

離婚章子怡不到3個月 汪峰舊愛爆他已交新歡

延伸閱讀

國會眾院民主黨文宣 動員少數族裔奪多數席位

國會眾院民主黨文宣 動員少數族裔奪多數席位
國會眾院民主黨文宣 召喚少數族裔奪回多數

國會眾院民主黨文宣 召喚少數族裔奪回多數
「奧本海默」金球大贏家 奧斯卡收視全靠它

「奧本海默」金球大贏家 奧斯卡收視全靠它
「金門」奧斯卡紀錄短片15強 導演盼說台灣故事

「金門」奧斯卡紀錄短片15強 導演盼說台灣故事

熱門新聞

曾美慧孜在「繁花」中飾演一名服務生。(取材自微博)

三級片影后驚現王家衛「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

2024-01-04 08:00
馬克魯法洛將與昔日好夥伴爭奪小金人。（路透資料照片）

「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活

2024-01-01 16:43
孟耿如(左)日前曬出全家福近照。圖／摘自臉書

黃子佼又傳「輕生」孟耿如火速發聲喊「不懂」

2024-01-08 14:47
金球獎最佳男主保羅吉馬蒂(Paul Giamatti)被拍到在In-N-Out用餐。(截取自X)

領完金球最佳男主 他去In-N-Out慶祝被拍到 獎杯放桌上

2024-01-09 13:51
劉詩詩化身搖滾歌姬辣翻。（取材自微博）

劉詩詩濃妝網襪成搖滾歌姬辣翻 網友看傻嗨喊「老公」

2024-01-05 17:36
不少男性劇迷都想穿一套「繁花」中「胡歌同款」的西裝結婚。（取材自微博）

「繁花」胡歌西裝火了 新人紛紛訂製同款：想在婚禮上穿

2024-01-08 19:26

超人氣

更多 >
醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光
「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告
領完金球最佳男主 他去In-N-Out慶祝被拍到 獎杯放桌上

領完金球最佳男主 他去In-N-Out慶祝被拍到 獎杯放桌上
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬
4生肖2月有望升官加薪 屬豬將獲意想不到的機會

4生肖2月有望升官加薪 屬豬將獲意想不到的機會