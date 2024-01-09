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暴瘦15公斤 秦昊魔鬼減肥法讓同劇演員受不了

記者楊起鳳／即時報導
秦昊演出很精湛。圖／愛奇藝國際站提供
秦昊演出很精湛。圖／愛奇藝國際站提供

由秦昊主演的電視劇「三大隊」改編自深藍的「請轉告局長，三大隊任務完成」日前迎來完結篇，秦昊在劇中飾演三大隊刑警隊長「程兵」，將整形後隱身的王大勇逮捕歸案。而在追查嫌犯過程中，他遇見了王二勇的女兒「苗苗」（任敏 飾），不被女兒接受的他，在她身上看見女兒的影子，兩人相互救贖，為劇情添加不少暖心看點。

秦昊透露，原著裡有一些細節沒有交代，他跟導演去見了真正的刑警，了解他們的想法，對他們來說，最重要的事情就是如何把戲做到令觀眾共情。

從「無證之罪」、「隱秘的角落」、「漫長的季節」再到「三大隊」，秦昊演出的幾部作品都帶有犯罪、懸疑元素，讓網友紛紛表示，秦昊有自己的懸疑宇宙，對此，他說：「我接戲並沒有設限某一類型，我看重兩個字『生活』，演技來源於生活，生活不是柴米油鹽醬醋茶，而是對人與人之間關係的認知與理解，所以演員在人生不同階段接演的角色，表達方式也會有所不同，如果讓我10年前來演程兵，肯定不是現在所呈現的樣貌。」

「三大隊」劇情的時間跨度長達13年，秦昊將人物變化區分為4個階段，第1階段當刑警意氣風發時，他必須要在程兵身上找一些小缺點，讓人物變得鮮明；第2階段他需要展現出獄後的反差，讓大家能夠想像他這些年經歷了什麼；第3階段呈現出他對生活的失望，以及他如何回到人性光明面；第4階段就是讓觀眾理解，他為何仍堅持抓住犯人。他表示，自己從不美化罪犯也不標榜高大上，一個角色太完美的話，那就不是人。

「三大隊」拍了110天、每天12小時，從頭到尾全是程兵的戲，因此秦昊幾乎沒有休息時間，他還在開拍前瘦了15公斤，劇組直播時，范雷好奇問他到底怎麼瘦的，他笑說：「你都不關注我，上網查秦昊減肥法就知道了。」同劇演員效仿他的做法，直喊「跟著秦昊的食譜吃了一天就難受得不得了。」

秦昊(後)感謝導演感情戲沒有亂加。圖／iQIYI國際站提供
秦昊(後)感謝導演感情戲沒有亂加。圖／iQIYI國際站提供

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