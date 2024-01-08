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網憂毀經典… 王晶開拍「笑傲江湖」 找這位星女郎演東方不敗

娛樂新聞組／即時報導
張雨綺將演東方不敗，網友擔心毀經典。(取材自微博)
張雨綺將演東方不敗，網友擔心毀經典。(取材自微博)

金庸名著「笑傲江湖」，歷年來拍過不同版本的影視作品，劇版以周潤發及呂頌賢版本，最為人津津樂道。電影版中1992年「笑傲江湖之東方不敗」，由林青霞反串飾演東方不敗，最為經典。近日，香港導演王晶開拍「笑傲江湖之東方不敗」，由星女郎張雨綺演出東方不敗，但遭到網友吐槽：不要毀了經典。

導演徐克當年找林青霞反串飾演「東方不敗」，遊走於剛強與嫵媚之間的特質，連周星馳都盛讚，「林青霞穿女裝就是最美的女人，穿男裝就是最俊的男人」。一場她在湖水中喝酒的場景，堪稱經典鏡頭，風靡不少觀眾。

近日，王晶將重拍「笑傲江湖」的消息引起廣大網友關注，尤其是東方不敗一角，王晶找的是「星女郎」張雨綺，至於令狐冲一角，由曾在「射鵰英雄傳」演出陳玄風的黃曦彥上陣，魔教聖姑任盈盈則由新生代女星宣璐則飾演。

不過，許多網友並不看好王晶重拍「笑傲江湖」，尤其是他上次執導的兩部「倚天屠龍記」，豆瓣評分只得了3.6分，這次開拍「笑傲江湖」，友網友嘲諷，「不知道是東方不敗還是東方失敗」。

眾所周知，星女郎出身的張雨綺外型性感火辣，她曾演過「美人魚」中的大反派，以及「鬼吹燈」系列電視劇，近年在綜藝節目「乘風破浪的姐姐」中大出鋒頭，豪爽性格獲得不少觀眾喜愛。不過有網友擔心，張雨綺太過千嬌百媚，演東方不敗不知道會不會不夠英氣。

林青霞飾演的東方不敗是許多人心中的經典。(取材自微博)
林青霞飾演的東方不敗是許多人心中的經典。(取材自微博)

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