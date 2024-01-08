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為Netflix紀錄片獻聲 歐巴馬榮獲第2座艾美獎

中央社洛杉磯7日綜合外電報導
歐巴馬在Netflix紀錄片「我工作故我在」（Working: What We Do All Day）擔任旁白。（美聯社）
歐巴馬在Netflix紀錄片「我工作故我在」（Working: What We Do All Day）擔任旁白。（美聯社）

前總統歐巴馬今天在第75屆創意藝術艾美獎第2晚，拿下他的第2座艾美獎，喜劇演員約翰莫藍尼（John Mulaney）第3座艾美獎也入袋。

美聯社報導，歐巴馬憑藉Netflix紀錄片「我工作故我在」（Working: What We Do All Day）贏得艾美獎最佳旁白獎，先前他也因為在Netflix紀錄片「全球國家公園大賞」（Our Great National Parks）中擔任旁白而獲獎。歐巴曾為他的兩本回憶錄親自朗讀有聲版本，榮獲2座葛萊美獎最佳有聲書獎肯定。

歐巴馬沒有出席頒獎典禮，與他獲得相同獎項提名的對手有摩根費里曼（Morgan Freeman）、安琪拉貝瑟（Angela Bassett）、馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）和佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）。分兩晚舉行的創意藝術艾美獎，大多表彰電視領域知名度不高的藝人和幕後工作人員。

約翰莫藍尼以Netflix單口喜劇特輯「J寶貝」（Baby J）獲得艾美獎綜藝特別節目最佳編劇。在這部作品中約翰莫藍尼探討更加黑暗的話題，講述他毒品上癮和戒毒的過程。

創意藝術艾美獎於6日和7日舉行，為15日晚上8時由福斯廣播公司（Fox）播出的黃金時段艾美獎典禮的前奏。

黃金時段艾美獎將由喜劇演員安東尼安德森（Anthony Anderson）擔任主持人。就跟黃金時段艾美獎一樣，創意藝術艾美獎也因為好萊塢編劇和演員罷工而延後4個月舉行。

艾美獎 歐巴馬 Netflix

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