為Netflix紀錄片獻聲 歐巴馬榮獲第2座艾美獎

歐巴馬在Netflix紀錄片「我工作故我在」(Working: What We Do All Day)擔任旁白。(美聯社)

前總統歐巴馬 今天在第75屆創意藝術艾美獎 第2晚,拿下他的第2座艾美獎,喜劇演員約翰莫藍尼(John Mulaney)第3座艾美獎也入袋。

美聯社報導,歐巴馬憑藉Netflix 紀錄片「我工作故我在」(Working: What We Do All Day)贏得艾美獎最佳旁白獎,先前他也因為在Netflix紀錄片「全球國家公園大賞」(Our Great National Parks)中擔任旁白而獲獎。歐巴曾為他的兩本回憶錄親自朗讀有聲版本,榮獲2座葛萊美獎最佳有聲書獎肯定。

歐巴馬沒有出席頒獎典禮,與他獲得相同獎項提名的對手有摩根費里曼(Morgan Freeman)、安琪拉貝瑟(Angela Bassett)、馬赫夏拉阿里(Mahershala Ali)和佩德羅帕斯卡(Pedro Pascal)。分兩晚舉行的創意藝術艾美獎,大多表彰電視領域知名度不高的藝人和幕後工作人員。

約翰莫藍尼以Netflix單口喜劇特輯「J寶貝」(Baby J)獲得艾美獎綜藝特別節目最佳編劇。在這部作品中約翰莫藍尼探討更加黑暗的話題,講述他毒品上癮和戒毒的過程。

創意藝術艾美獎於6日和7日舉行,為15日晚上8時由福斯廣播公司(Fox)播出的黃金時段艾美獎典禮的前奏。

黃金時段艾美獎將由喜劇演員安東尼安德森(Anthony Anderson)擔任主持人。就跟黃金時段艾美獎一樣,創意藝術艾美獎也因為好萊塢編劇和演員罷工而延後4個月舉行。