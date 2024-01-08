金球獎／主持人開戀情玩笑 泰勒絲冷眼相對 超尷尬？

泰勒絲聽到主持人開她玩笑後，神色冷靜，彷彿不為所動。(摘自X)

今年金球獎 新增「電影票房成就獎」，希望能拉近和普羅大眾的距離，藉此提高人氣和討論度，也因為樂壇天后泰勒絲 的巡演紀錄片在北美狂賣近1億8000萬美元，獲得提名，成功邀得她在頒獎典禮上現身。然而主持人喬柯伊一句玩笑話似乎惹到她，只見她露出冷淡的表情，反而讓網友形容這是「典禮上超尷尬的一刻」。

過往金球獎常被嘲諷為了增加典禮星光，寧可讓大牌巨星不那麼出色的角色也獲得提名，而忽略真正傑出的非大牌藝人表現。泰勒絲過去一年風光備至，主要卻是靠巡演和戀情成為討論話題，與電影本來沒什麼關係，金球獎主辦單位讓她想盡辦法有正當理由來參加頒獎，外界也都好奇她的巡演紀錄片是否真能擊退「Barbie芭比」等片獲獎？

只見泰勒絲還是很專業的把自己打扮得亮麗搶眼，典禮主持人喬柯伊卻開錯玩笑，說道：「金球獎和美式足球 賽之間的大區別是什麼？就是在金球獎典禮上，泰勒絲的鏡頭比較少，我發誓。」原是調侃泰勒斯與美式足球名將崔維斯凱爾西交往後常去球場觀戰，也常被轉播鏡頭拍到，豈料喬柯伊話才講完，馬上是泰勒絲的畫面，她冷靜的喝了一口飲料，似乎不為所動，並沒有太明顯的反應。