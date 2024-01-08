金球獎／主持人開戀情玩笑 泰勒絲冷眼相對 超尷尬？
今年金球獎新增「電影票房成就獎」，希望能拉近和普羅大眾的距離，藉此提高人氣和討論度，也因為樂壇天后泰勒絲的巡演紀錄片在北美狂賣近1億8000萬美元，獲得提名，成功邀得她在頒獎典禮上現身。然而主持人喬柯伊一句玩笑話似乎惹到她，只見她露出冷淡的表情，反而讓網友形容這是「典禮上超尷尬的一刻」。
過往金球獎常被嘲諷為了增加典禮星光，寧可讓大牌巨星不那麼出色的角色也獲得提名，而忽略真正傑出的非大牌藝人表現。泰勒絲過去一年風光備至，主要卻是靠巡演和戀情成為討論話題，與電影本來沒什麼關係，金球獎主辦單位讓她想盡辦法有正當理由來參加頒獎，外界也都好奇她的巡演紀錄片是否真能擊退「Barbie芭比」等片獲獎？
只見泰勒絲還是很專業的把自己打扮得亮麗搶眼，典禮主持人喬柯伊卻開錯玩笑，說道：「金球獎和美式足球賽之間的大區別是什麼？就是在金球獎典禮上，泰勒絲的鏡頭比較少，我發誓。」原是調侃泰勒斯與美式足球名將崔維斯凱爾西交往後常去球場觀戰，也常被轉播鏡頭拍到，豈料喬柯伊話才講完，馬上是泰勒絲的畫面，她冷靜的喝了一口飲料，似乎不為所動，並沒有太明顯的反應。
在這一段之後，包括席琳娜等也出席了金球頒獎的泰勒絲好友，紛紛從自己座位上圍過來關心她，突顯出泰勒絲在演藝界的龐大勢力，真的差不多「喊水會結凍」，也許喬柯伊下一回會再認真考慮自己的笑哏是否該講還是把它放在心裡會比較好。
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